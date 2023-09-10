«Вы не тушили мой огонь, а лили на него бензин!». Слёзы, смех и все эмоции финала US Open

После финала US Open – 2023 на корте был весь спектр эмоций. Будущая первая ракетка мира Арина Соболенко сидела в опустошении, потом смеялась и плакала одновременно и вообще с трудом могла говорить. Второй «шлем» в сезоне был так близко, только подойди и возьми, но за выигранным первым сетом посыпались ошибки, слишком много ошибок, а соперница действовала хладнокровно.

«Я не могу говорить. Простите за такой результат»

— Арина, у вас был потрясающий сезон, вы выиграли Australian Open, в понедельник станете первой ракеткой мира. Чем больше всего гордитесь в этом великолепном году?

— (Смеётся и плачет). Ребята, что же вы меня так во время матча не поддерживали? Больше всего горжусь тем, что чаще всего мне удавалось справляться с эмоциями, фокусироваться на себе, а не на рейтинге.

— Вы знали, что в финале симпатии трибун будут на стороне американки, но за две недели и вам перепало от них любви?

— Да, я чувствовала любовь. Хочу поздравить Коко. Коко, ты невероятно играла! Поздравляю тебя и твою команду, вы заслуживаете этот титул. Уверена, он далеко не последний. Надеюсь, мы ещё не раз встретимся в финалах. Но, надеюсь, с другим результатом (смеётся). В любом случае, поздравляю, ты потрясающая.

— С кем хотите разделить этот момент – с командой, семьёй?

— Да… (плачет и смеётся). Я не могу говорить. Хочу передать привет своей семье. Они не спят, смотрят. Простите за такой результат.

Арина Соболенко плачет на награждении Фото: Elsa/Getty Images

— Это так тяжело, Арина. Мы все знаем, каково это, все проигрывали в финале. Позади тебя твоя команда.

— Да. Они знают, что будут уволены после этого турнира (смеётся и плачет). Как всегда, мы вернёмся сильнее, правда? Спасибо за всё, что делаете для меня, я это очень ценю и люблю вас.

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«Вы не тушили мой огонь, а лили на него бензин, и теперь я так ярко горю!»

Кори Гауфф – 19-летняя американка, выигравшая свой первый «мэйджор» в карьере – рыдала, обнималась с родителями и хлёстко отвечала всем скептикам, кто в неё не верил.

— Что для вас значит первый титул «Большого шлема»?

— О боже! Это так много значит… Кажется, я в шоке. Поражение на «Ролан Гаррос» было очень тяжёлым, но все эти трудности делают этот момент ещё слаще. Лучше, чем можно было представить.

— Насколько вера была важна на этом пути?

— Очень важна. Знаете, я не за результаты молюсь, а просто прошу сил, чтобы полностью выложиться на корте, и что будет, то будет. Мне так посчастливилось в жизни, я очень благодарна за этот момент. У меня нет слов.

— Арина сегодня очень сильно начала, как удалось перевернуть матч?

— Просто знала, что если не отдамся без остатка, то шанса на победу не будет. Арина – невероятный игрок, поздравляю тебя со званием первой ракетки мира. Это абсолютно заслуженно. Я всегда говорю команде, что ты очень приятный человек. А твой огонь и дух соперничества на корте делают спорт только лучше. Поздравляю тебя и твою команду.

— А что насчёт тебя и твоей команды, семьи, что хочешь сказать им?

— Боже. Во-первых, спасибо родителям. Никогда раньше не видела, как он плачет. Он не хотел, чтобы я это говорила, но его всё равно поймали в трансляции. Он думает, что очень жёсткий, но на самом деле это не так. Мы с папой ходили на этот турнир в детстве, я смотрела на Серену и Винус. Спасибо всем в моей команде за всё, что вы делаете. Это были долгие три недели, но ваша вера в меня была непоколебима. Спасибо всем в моём боксе.

Хочу поблагодарить бабушку и дедушку, а также брату. А ещё хочу сказать спасибо всем, кто в меня не верил. Месяц назад я выиграла титул турнира WTA-500, и люди говорили, что на этом я и остановлюсь. Две недели назад я выиграла «тысячник», и люди говорили, что большего мне не достичь. Три недели спустя я стою здесь с трофеем. Всем, кто думал, что тушит мой огонь водой, на самом деле вы лили на него бензин, и теперь я очень ярко горю!