Соболенко проиграла финал US Open. А 19-летняя Гауфф впервые стала чемпионкой ТБШ

В субботу, 9 сентября, на US Open состоялась финальная игра в женском одиночном разряде. Из верхней половины сетки в решающий матч выбралась шестой номер рейтинга WTA Кори Гауфф, а из нижней — вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая 11 сентября официально возглавит классификацию, сместив с первой строчки Игу Свёнтек.

Гауфф в полуфинале обыграла 10-ю сеяную Каролину Мухову, которая в этом сезоне приятно удивляет на мэйджорах. На «Ролан Гаррос» 27-летняя чешка дошла до финала, а тут остановилась в полуфинале — 6:4, 7:5 в пользу Кори. Эта встреча запомнилась ещё и скандалом с участием экоактивистов. А Соболенко в невероятно драматичном матче сломила сопротивление финалистки US Open — 2017 Мэдисон Кис, несмотря на «баранку» в первом сете. Арина выиграла встречу с редким счётом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).

Для 19-летней Гауфф этот финал стал вторым на ТБШ. На прошлогоднем «Ролан Гаррос» Свёнтек не оставила шансов юной американке: 6:1, 6:3. Соболенко также во второй раз в карьере вышла в финал мэйджора. Однако для неё, в отличие от соперницы, первый опыт оказался удачным. На Australian Open этого года белоруска одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной: 4:6, 6:3, 6:4.

Выйдя в финал, Гауфф вспомнила слова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, пятикратного чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». «Мои слова на корте «дело ещё не закончено» — это отсылка к Коби Брайанту. У него невероятная психология. Он не праздновал, когда повёл 3-1 в финальной серии НБА. Немного порадовался — и двинулся дальше. У меня такое же отношение. Стараюсь насладиться моментом, но держать в голове, что дело ещё не закончено. Финал — это невероятное достижение, но одного выхода в финал мне недостаточно», — сказала Кори на пресс-конференции.

Кори Гауфф Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А Соболенко призналась, что в качестве соперницы по финалу хотела бы видеть представительницу другой страны — очевидно же, что на US Open симпатии местной публики будут на стороне Гауфф. «Конечно, лучше бы соперницей была не американка, чтобы трибуны болели за нас поровну. Но опыт полуфинального матча поможет мне в финале, со мной всё будет в порядке. Но я всё равно надеюсь, что кто-то из болельщиков будет меня поддерживать. Хотя бы немного, хотя бы иногда. Пожалуйста (смеётся)», — сказала Арина на пресс-конференции после победы в полуфинале.

И выразила надежду, что победный опыт финала AO-2023 поможет ей: «Финал Australian Open мне точно поможет, много эмоций было в том финале. В этом будет по-другому? Не знаю. Но тот финал точно мне поможет, я уже знаю, каких эмоций ожидать. И знаю, как с ними справляться. В эмоциональном плане тот финал мне поможет».

Арина Соболенко Фото: Sarah Stier/Getty Images

Несмотря на 19-летний возраст Гауфф, до отчётного финала она уже пять раз успела сыграть с Соболенко. Счёт был 3-2 в пользу американки. Впервые они сыграли в Лексингтоне-2020 ковидным летом, в августе. Тогда Кори победила 7:6 (7:4), 4:6, 6:4, а осенью того же года в Остраве белоруска взяла реванш со счётом 1:6, 7:5, 7:6 (7:2). Затем Гауфф выиграла на грунте Рима-2021 (7:5, 6:3) и на харде Торонто-2022 — 7:5, 4:6, 7:6 (7:4). А Арина этой весной разобралась с соперницей в четвертьфинале Индиан-Уэллса, причём с «баранкой»: 6:4, 6:0.

Соболенко с первого же гейма стала играть активно, и это принесло свои плоды. Сперва она взяла чужую подачу со второго брейк-пойнта, а затем, в основном за счёт ошибок Гауфф, уверенно взяла свой гейм — 2:0. Однако следующие два гейма остались за американкой. Белоруска, подавая в четвёртом гейме, допустила две двойные ошибки и позволила сопернице сравнять счёт — 2:2.

Тем не менее Арина тут же ещё раз забрала чужой гейм (аж с третьего брейк-пойнта!), после чего защитила свою подачу, пусть и с немалым трудом. В этом шестом гейме Соболенко, несмотря на серию невынужденных, спасла два брейк-пойнта и вновь вырвалась вперёд — 4:2. На этом Арина не остановилась и, сделав очередной брейк (тут уже Кори вдоволь наошибалась — 5:2), приготовилась подавать на партию. И со второй попытки использовала двойной сетбол — 6:2 за 40 минут. Гауфф за весь сет записала на свой счёт лишь три виннерса, а у Соболенко их оказалось восемь. А вот невынужденных ошибок было больше у белоруски: 14 против 10.

Mike Stobe/Getty Images Фото: Арина Соболенко играет в финале с Кори Гауфф на US Open — 2023

Во втором сете Соболенко в первом же гейме вышла на двойной брейк-пойнт, но упустила шансы — и снова из-за собственных ошибок. А в четвёртом гейме белоруска подарила сопернице брейк-пойнт, на котором допустила двойную — 3:1 в пользу Гауфф. Так Арина впервые оказалась в положении догоняющей.

Собрав волю в кулак, Соболенко попыталась зацепиться за чужую подачу, но упустила брейк-пойнт в пятом гейме. Больше у неё не было возможностей исправить ситуацию, хотя свои геймы удалось взять. Гауфф же при 5:3 подавала на сет и отдала сопернице лишь один розыгрыш — 6:3 за 46 минут. В этой партии Арина допустила целых 15 невынужденных ошибок, а Кори — всего семь.

Решающий сет Гауфф, вдохновлённая поддержкой зрителей, начала с брейка. На брейк-пойнте Соболенко отбила глубокий приём, мяч после одного из ударов задел сетку, перевалился на сторону американки, та добежала, сыграла слева глубоко, а затем забила смэш. После этого Кори быстро взяла свою подачу — 2:0. Арина к этому моменту уже успела собрать пять невынужденных за два гейма. В третьем гейме Гауфф также оформила брейк, после чего ушла с 0:30 на своей подаче — 4:0. В пятом гейме Соболенко всё же удалось размочить счёт, а затем она взяла медицинский перерыв, во время которого ей массировали левое бедро.

Арине Соболенко массируют бедро в финале US Open — 2023 с Кори Гауфф Фото: Кадр трансляций

Пауза пошла на пользу белоруске. По возобновлении игры она отыграла один брейк и сократила отставание — 2:4. Но в седьмом гейме Гауфф опять взяла чужую подачу, после чего ей предстояло подавать на титул. Тут уже Кори не проиграла ни одного очка — 2:6, 6:3, 6:2 за 2 часа 3 минуты.

Что касается Соболенко, то всего за матч она допустила целых 46 невынужденных ошибок; Гауфф же ограничилась 19.

Вот так Гауфф завоевала свой первый титул на турнирах «Большого шлема». В ближайший понедельник она впервые в карьере станет третьей ракеткой мира. Соболенко же впервые потерпела поражение в финале мэйджора. А в воскресенье, 10 сентября, состоится мужской финал, в котором Даниил Медведев сразится с Новаком Джоковичем.

US Open 2023 года проходит с 28 августа по 10 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».