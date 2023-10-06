Дело о воровстве раскрыто! Медведев и Синнер объяснили, что случилось после финала Пекина

Финал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) получился ярким и напряжённым. Его участниками стали чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер (6). Уроженец Сан-Кандидо впервые за семь их матчей смог одолеть россиянина, обыграв его на двух тай-брейках. Таким образом, итальянец завоевал третий титул в сезоне и девятый в карьере. Однако самое интересное случилось после финала на церемонии награждения.

Что же произошло?

Помимо призов победителю и финалисту турнира, Синнер и Медведев также получили от организаторов по плюшевому медведю. Когда пришло время позировать для фотосессии, 27-летний уроженец Москвы не знал, как одновременно удержать в руках и тарелку, вручаемую финалисту соревнований, и розовую куклу. К счастью, на помощь экс первой ракетке мира пришёл трофей итальянца. Даниил ловко бросил свою плюшевую игрушку в чашку и улыбнулся фотографам, а после фотосессии забрал зверька с озорной ухмылкой.

Янник Синнер и Даниил Медведев Фото: VCG/VCG via Getty Images

При этом многие теннисные болельщики сначала не поняли, послужил ли трофей Янника отличным хранилищем для утешительного приза россиянина, или же он по ошибке схватил чужую игрушку. В Сети впоследствии появился ролик с церемонии вручения наград, на котором видно, как экс-лидер рейтинга ATP забирает плюшевый приз полуфиналиста Уимблдона-2022, когда тот спускается с подиума для последующей фотосессии. Однако поклонники теннисистов в комментариях поспешили уточнить, что никакой кражи на самом деле не было.

«И Синнер, и Медведев получили плюшевые игрушки вместе со своими трофеями. Во время фотосессии оба положили свои плюшевые игрушки в кубок Янника, так что плюшевые игрушки не попали в кадр».

«После того как фотография была сделана, Медведев достал свой приз и ушёл. Тем не менее получается забавный мем – но не надо ненавидеть Медведева за воровство!!!!» – оставил комментарии пользователь с ником hasanalkabeer.

Реакция самих игроков на произошедшее

Сам «виновник» рассказал о подробностях инцидента с игрушкой на церемонии награждения турнира категории ATP-500, проходившего в Пекине, лишь на своей стартовой пресс-конференции в преддверии «тысячника» в Шанхае.

«Игрушка правда была моей. Он свою сразу же положил в трофей, а я не хотел быть на фотках с ней. Так что и я положил, а затем просто забрал. На самом деле был даже немного удивлён, что это вызвало такой ажиотаж. Но некоторые видео и фотографии реально забавные: я её просто взял из чашки и ушёл… но да, это была моя игрушка», — заявил Медведев.

Даниил Медведев на пресс-конференции Фото: VCG/VCG via Getty Images

Версию россиянина подтвердил и Янник Синнер: «Это его игрушка, его. Недовольное лицо на награждении? Нет, нет, я спросил его, собирается ли он в Шанхай поездом или самолётом… а потом спросил, куда он пошёл!»

Отметим, что на старте шанхайского «тысячника» Даниил сыграет с представителем Чили Кристьяном Гарином. 22-летний итальянец, в свою очередь, в первом матче в Шанхае сразится с Маркосом Гироном из США.