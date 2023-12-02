Клятвы на корте и шалости Бублика. Как прошёл 1-й день теннисного турнира в Петербурге

Санкт-Петербург стал сердцем тенниса в России на эти выходные. Всё потому, что город принимает единственный на данный момент крупный турнир в стране – «Трофеи Северной Пальмиры». В пятницу, 1 декабря, состоялись первые матчи, стартовые пресс-конференции и даже свадьба на корте. Рассказываем, чем запомнится первый день турнира.

Начались соревнования со встреч юниоров, всего младших игроков в сумме было заявлено восемь человек. По два полуфинальных матча сыграли девушки и юноши. В результате в девичьем турнире за победу в воскресенье, 3 декабря, поборются 16-летняя Виктория Милованова и 17-летняя Дарья Шадчнева.

У парней в финале сразятся 70-й номер молодёжного рейтинга Егор Плешивцев и экс первая ракетка мира среди юниоров Ярослав Дёмин. Ярослав, кстати, свой первый матч сегодня провёл против 18-летнего Даниэля Хазиме. Юноши играли на главном корте, но в течение второго сета были вынуждены перейти на запасную площадку, так как на основной арене по расписанию начался матч легенд. Однако это не помешало Дёмину одержать лёгкую победу со счётом 6:4, 6:1.

Параллельно с юниорскими матчами на арене шли стартовые пресс-конференции команд: «Львов» и «Сфинксов». Первыми к журналистам вышли «Львы» вместе с генеральным директором Александром Медведевым. Все игроки были в хорошем настроении, вместе с командой к журналистам вышел и свободный игрок Александр Бублик.

Сперва теннисисты поотвечали на вопросы о турнире, в этом им помог гендиректор Медведев, а следом стали говорить на более свободные темы. Капитан «Львов» Светлана Кузнецова, например, рассказала про опыт съёмок в сериале «Триггер» и предложила Карену Хачанову сняться в какой-нибудь кинокартине.

«Светлана: У меня хорошая подруга – продюсер. Я ей рассказывала какие-то свои истории, и она написала под это сценарий. Но, конечно, на киношную манеру. Если будете смотреть сериал, заранее говорю, это не всё так было со мной.

Карен: А что сложнее: играть в теннис или сниматься в кино?

Светлана: Если бы я была каким-нибудь любителем и сыграла турнир, мне кажется, я бы так же сделала это в кино. А в теннис играть, конечно, проще, потому что ты это делаешь очень много. Карен, я могу предложить тебя на следующий сезон «Триггера».

Карен: Меня пока никто не приглашал (смеётся)».

Хачанов на пресс-конференции Фото: t.me/formulatx

Пресс-конференция «Сфинксов» прошла в спокойном режиме. Видно, что игроки настраивались на турнир и притирались друг к другу. Неожиданной новостью во время беседы поделилась Вероника Кудерметова.

«Как я оцениваю сотрудничество? У нас были три недели. Мы вместе работали, тренировались. Сейчас, к сожалению или к счастью, мы не вместе, но в отличном контакте. Здесь [на турнире] прекрасно пообщались. Дима – хороший тренер, в прошлом хороший игрок, отличный наставник. Да, у нас было хорошее время вместе, но сейчас наши пути разошлись».

Вероника Кудерметова Фото: t.me/formulatx

После пресс-конференции игроки и зрители переместились на корт – там начался матч легенд. Изначально в нём должны были принять участие Светлана Кузнецова/Янко Типсаревич с одной стороны и Николай Давыденко/Анастасия Мыскина с другой. Только вот в итоге на корте играли сразу шесть теннисистов: к Светлане и Янко присоединился Дмитрий Турсунов, а в трио к Николаю и Анастасии вступил Александр Медведев в рубашке и носках. Получилось весело.

Сразу следом состоялась церемония открытия турнира. На ней для Анастасии Потаповой и Александра Шевченко организаторы провели второе бракосочетание за день. Утром пара расписалась во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной, а затем на корте с теннисистов взяли клятвы любви. После Анастасия получила в подарок букет из теннисных мячей, которые раздала болельщикам на трибунах.

Всего в первый день прошло два матча. В первом Юлия Путинцева, выступающая за «Сфинксов», без труда переиграла Викторию Томову (6:2, 6:3). Во второй игре сразились Роберто Баутиста-Агут и Александр Бублик, представляющий сегодня команду «Львов».

Роберто и Александр играли последним запуском, в пятницу вечером, но болельщики, которых сегодня было много для буднего дня, продолжали смотреть матч. Бублик во время него заводил трибуны, неожиданно подавал с руки и советовался со зрителями, как ему лучше сыграть. В итоге матч остался за Александром: 6:4, 3:6, 10:6.

Впереди ещё два дня «Трофеев Северной Пальмиры» и самые интересные матчи. За всем, что происходит на турнире в Санкт-Петербурге, следите на «Чемпионате».