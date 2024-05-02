Иржи Легечка прокомментировал выход в полуфинал Мадрида на снятии Даниила Медведева

31-я ракетка мира, 22-летний чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) на снятии россиянина Даниила Медведева (3) после первого сета из-за травмы.
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«Выигрывать подобные матчи всегда непросто. Если бы у меня был выбор, я хотел бы выиграть его иначе. Никогда не легко наблюдать за тем, как страдает твой соперник. В такие моменты нужно просто сосредотачиваться на себе, пытаться выложиться на максимум. Никогда не знаешь, что это за травма, просто ли он плохо себя почувствовал или это что-то серьёзное. Если вы дадите ему возможность восстановиться, это может плохо сказаться на вас. Я старался сосредоточиться на себе… Как вы могли видеть, в конце первого сета он явно испытывал трудности с движением… Ему не повезло», — сказал Легечка в интервью на корте.
- 2 мая 2024
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