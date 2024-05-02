Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Иржи Легечка прокомментировал выход в полуфинал Мадрида на снятии Даниила Медведева

Иржи Легечка прокомментировал выход в полуфинал Мадрида на снятии Даниила Медведева
Аудио-версия:
Комментарии

31-я ракетка мира, 22-летний чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) на снятии россиянина Даниила Медведева (3) после первого сета из-за травмы.

Мадрид (м). 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 21:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4
6
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Выигрывать подобные матчи всегда непросто. Если бы у меня был выбор, я хотел бы выиграть его иначе. Никогда не легко наблюдать за тем, как страдает твой соперник. В такие моменты нужно просто сосредотачиваться на себе, пытаться выложиться на максимум. Никогда не знаешь, что это за травма, просто ли он плохо себя почувствовал или это что-то серьёзное. Если вы дадите ему возможность восстановиться, это может плохо сказаться на вас. Я старался сосредоточиться на себе… Как вы могли видеть, в конце первого сета он явно испытывал трудности с движением… Ему не повезло», — сказал Легечка в интервью на корте.

Материалы по теме
Травма помешала Медведеву пробиться в 1/2 финала Мадрида. Он снялся после первого сета
Травма помешала Медведеву пробиться в 1/2 финала Мадрида. Он снялся после первого сета
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android