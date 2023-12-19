Задача-максимум. Медведев хорошо провёл 2023 год, но мы ждём от Даниила большего

Нынешний год первая ракетка России Даниил Медведев точно может занести себе в актив. Пять титулов на турнирах ATP, включая Роттердам, Доху, Дубай, «Мастерс» в Майами и, внимание, грунтовый (!) «Мастерс» в Риме. Четыре финала: «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, US Open, Пекин и Вена. Не будем забывать про Уимблдон, на котором теннисист добрался до полуфинала.

Даниил заканчивает год на третьей позиции в мировом рейтинге, а сумма призовых составила чуть более $ 11,5 млн. Разумеется, многие теннисисты могут только мечтать о подобного рода достижениях, однако 27-летний россиянин способен на большее.

Сейчас Медди, как называют Даниила болельщики, находится в самом расцвете сил, поэтому нужно цепляться за каждый шанс, так как из года в год таковых будет всё меньше. Молодёжь в лице Алькараса, Синнера и других уже даже не наступает на пятки, а вырывается вперёд. Атлетизма и суперталанта, как у Новака Джоковича, у Дани, объективно говоря, нет, поэтому держаться на топ-уровне до 36 лет будет сложно.

По ходу сезона у Медведева, повторимся, были такие приятные неожиданности, как чемпионство в Риме или полуфинал на травяном «Шлеме». Был и выдающийся полуфинал на US Open с Алькарасом, правда, финал с Джоковичем получился смазанным.

Даниил Медведев и Новак Джокович сыграли в финале US Open в нынешнем году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Не обошлось и без совсем скомканных моментов. Провалом закончилось выступление на «Ролан Гаррос», попавшее в итоге в топ-5 сенсаций сезона по версии ATP — Даня сенсационно уступил в столице Франции ноунейму из Бразилии в первом же круге.

Неожиданно для себя россиянин стал плохо играть с Янником Синнером, которому до 2023 года не проиграл ни разу. Да и в 2023-м были победы в финалах Роттердама и Майами, зато потом три неудачи подряд (финалы Пекина и Вены и полуфинал Итогового). Синнер вообще провёл замечательный сезон: на него и на Алькараса команде Медведева нужно обратить особое внимание. Стремительный прогресс итальянца и испанца не может не пугать их главных соперников.

Пять титулов в 2023 году завоевал Даниил, четырежды играл в финалах. Статистика побед и поражений — 66-18. Вторая часть сезона получилась не такой удачной, как хотелось бы: пошли поражения в решающих матчах. Это ещё одна тема для анализа тренеру Даниила. Почему так произошло? Интересно, что всего за карьеру Медведев завоевал 20 трофеев, но ни разу (!) не выиграл один турнир дважды, а это тоже обидный факт.

Главные воспоминания Даниила в 2023 году Даниил Медведев назвал своё лучшее воспоминание и день из 2023 года

Наш соотечественник может и должен забирать второй «Шлем» в 2024 году, тем более что два из них проводятся на хардовых покрытиях — но самому спортсмену и тренеру Жилю Сервара надо поработать сразу над несколькими компонентами. Прежде всего над подачей (количество двойных порой зашкаливает), а также над игрой у сетки. Порой есть вопросы и по психологическому состоянию, особенно в важных концовках и на ключевых мячах. Собственно говоря, отсюда и проблема с двойными.

Даниил Медведев Фото: Elsa/Getty Images

Медведев, в отличие от того же Андрея Рублёва, играет не слишком много турниров. Вот интересный пример: всего четыре игрока из топ-50 не заявились на турниры перед Australian Open: Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Янник Синнер, Стэн Вавринка. Так что вряд ли стоит говорить о какой-то усталости.

Безусловно, особняком будет стоять Олимпиада. Точного понимания, попадёт ли на неё Медведев, на данный момент нет, однако есть ощущение, что Даниил после всех бюрократических проволочек всё же окажется на кортах Парижа. Правда, на грунте ему будет сложно, но ведь в очередной раз можно вспомнить римский «Мастерс».

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Вполне можно цепляться и за Итоговый: опять же, на нём, как и на двух «Шлемах», будет любимое для Даниила хардовое покрытие. В общем, вариантов и возможностей хватает. Главное — максимально убрать ошибки и поработать над слабыми сторонами. И тогда в 2024 году мы непременно увидим топового и жаждущего больших побед Медведева.