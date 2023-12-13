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Поражение Даниила Медведева попало в топ-5 сенсаций сезона по версии ATP

Медиаслужба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала подборку из пяти основных сенсаций прошедшего сезона на турнирах «Большого шлема». В неё попал матч чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева.

Топ-5 сенсаций на ТБШ в 2023 году по версии ATP

1. Стефанос Циципас (Греция, 7) – Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, Q) – второй круг US Open – 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6.

2. Тейлор Фритц (США, 8) – Алексей Попырин (Австралия, WC) – второй круг Australian Open – 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 2:6.

3. Янник Синнер (Италия, 8) – Даниэль Альтмайер (Германия) – второй круг «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:0), 6:7 (7:9), 6:1, 6:7 (4:7), 5:7.

4. Каспер Рууд (Норвегия, 5, прошлогодний финалист) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – второй круг US Open – 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6.

5. Даниил Медведев (Россия, 2) – Тьяго Уайлд (Бразилия, Q) – первый круг «Ролан Гаррос» — 6:7 (5:7), 7:6 (8:66), 6:2, 3:6, 4:6.