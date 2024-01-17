Касаткина сыграет с чемпионкой ТБШ во втором круге AO. Как обстоят дела у Слоан Стивенс?

Australian Open – 2024 радует большим количеством россиян, продолжающих борьбу на австралийских кортах. Кто-то уже пробился в третий раунд, а кому-то только предстоит преодолеть рубеж второго круга, как, например, Дарье Касаткиной. В четверг, 18 января, она поборется с 44-й ракеткой мира Слоан Стивенс.

Стивенс 30 лет. Последние несколько сезонов она еле держится в топ-40 мирового рейтинга, а турниры не выигрывает с 2022 года. Но такие невзрачные результаты не всегда сопровождали Слоан. Когда-то американка держалась в тройке лучших теннисисток мира.

Первый турнир Стивенс выиграла летом 2015-го, когда ей было 22 года. Тогда американка победила в Вашингтоне, одолев в финале россиянку Анастасию Павлюченкову. В 2016-м Слоан завоевала ещё три трофея, но самая крупная победа пришла к ней спустя год, когда американская звезда, попавшая в основную сетку по защищённому рейтингу, забрала US Open – 2017. В решающей встрече Стивенс повесила «баранку» 15-й сеяной турнира Мэдисон Кис и обыграла соотечественницу всего за 1 час 1 минуту.

В 2018 году Стивенс играла в десятке лучших теннисисток и даже занимала третье место в рейтинге WTA. Единственной победой американки в том году стал титул «тысячника» в Майами. В начале следующего сезона Слоан ещё подержалась в топе женского тенниса, но к концу года опустилась до 25-го места. С этого момента в карьере спортсменки начался серьёзный спад.

Стивенс часто тревожили травмы и усталость. С 2019 по 2022 год она не выиграла ни одного турнира, а в рейтинге максимально опустилась до 73-й строчки. В семью Слоан в тот период также пришла большая трагедия: за месяц спортсменке пришлось пережить потерю сразу нескольких близких людей.

В 2019 году Стивенс прокомментировала начавшуюся в её карьере череду неудач.

«Иногда всё полный отстой, но потом всегда становится лучше. Так что это радует. Думаю, дальше всё станет лучше. Хотя, возможно, и не на следующей неделе. Но за пару месяцев всё разрешится.

Как я говорила, у меня переходный период. И это непросто. В спорте вообще тяжело. Но я уверена, что всё наладится. И потом я приду на пресс-конференцию и скажу: «Видите, ребята, всё уже лучше». Так что с нетерпением жду этого дня. Пока же буду просто стараться работать, чтобы пройти через это», – цитирует Стивенс пресс-служба WTA.

Прошлый сезон вновь стал для Стивенс не самым удачным. На ТБШ её лучшим результатом оказался четвёртый круг «Ролан Гаррос», а за пределами мэйджоров американка добралась до полуфинала только на турнире серии WTA-250 в Рабате (Марокко). Азиатскую серию Слоан пропустила, а в начале этого сезона она отыграла всего три матча на паре турниров: два – в Брисбене и один – в Хобарте.

Слоан Стивенс Фото: Phil Walter/Getty Images

Касаткина со Стивенс играла четырежды, и на сегодняшний день в счёте личных встреч лидирует американка – 3-1. В прошлый раз девушки виделись во втором круге турнира серии 250 в Парме-2021. Тогда сильнее оказалась Слоан, хотя первый сет в той встрече почти под ноль забрала Дарья – 1:6, 6:4, 7:5. Россиянка в последний раз переигрывала чемпионку ТБШ на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе ещё в 2018 году (6:4, 6:3).

Касаткина поделилась ожиданиями от предстоящей встречи со Стивенс во втором круге AO.

«Слоан – топ-игрок. То, что она несеяная, ни о чём не говорит. У неё есть все удары, человек выиграл US Open, уровень её игры высокий. Радует, что это будет уже второй круг, не первый, есть разница. Первый круг не самое приятное мероприятие, часто могут случаться некоторые эпизоды (улыбается).

Простых путей мы не ищем, думаю, что будет хороший матч со Слоан. Мне на самом деле нравится, когда так: чем сложнее ты проходишь путь по сетке, тем ты более закалённой становишься. Что толку, что я прошла по двум отказам в финал Аделаиды? Кроме очков и денег, по сути, это ничего мне не дало. Поэтому я лучше буду играть такие хорошие сложные матчи», – приводит слова Дарьи Sports.ru.

Матч Касаткиной и Стивенс пройдёт в четверг, 18 января. Начало – в 5:00 по московскому времени. За всеми событиями Australian Open – 2024 следите на «Чемпионате».