«Чудо Мирры. Королева-подросток». И краш Андреевой не смог промолчать о её камбэке на АО

Мирра Андреева продолжает творить чудеса на дебютном Australian Open! В матче третьего круга против Диан Парри 16-летняя звезда совершила камбэк, отыгравшись в, казалось бы, уже потерянном для неё третьем сете со счёта 1:5. Мирра на тай-брейке завершила матч в свою пользу – 1:6, 6:1, 7:6 (10:5) – чем привела в восторг многих теннисных болельщиков.

Одним из первых на игру Андреевой отреагировал Энди Маррей. У россиянки с британцем уже есть своя история отношений.

Во время прошлогоднего турнира в Мадриде Мирра призналась в симпатии к Энди, назвав его красивым, на что экс первая ракетка мира в шутку ответил: «Представьте, чего она добьется, когда поправит зрение». После этого, как рассказывала россиянка, она писала Маррею, а он пожелал ей удачи перед «Ролан Гаррос».

После сегодняшней победы Андреевой в Мельбурне Маррей прокомментировал успехи россиянки и защитил её перед иностранными комментаторами.

«Андреева проигрывала в третьем сете со счётом 1:5. Комментатор говорит: «Ей действительно нужно поработать над психологическим аспектом игры. Она слишком строга к себе, когда проигрывает». Через 30 минут Андреева побеждает со счётом 7:6. Возможно, причина, по которой она смогла перевернуть ход матча, кроется в её ментальной силе? Может, она перевернула ход игры, потому что строга к себе и требует от себя большего, когда проигрывает или играет плохо? Победительница», – написал сэр Энди в социальной сети X (ранее Twitter)

И всё же Маррей оказался не единственным, на кого результат Андреевой произвёл большое впечатление.

«Вау. Один спасённый матчбол, второй выход во вторую неделю ТБШ после Уимблдона-2023. Невероятный камбэк», – отреагировал журналист Жозе Моргадо.

«Мирра Андреева сделала это! Её боевой дух выше всяких похвал», – восхитился игрой россиянки корреспондент Гаспар Рибейро Ланса.

«Представьте, что у вас в 16 лет хватило веры в себя, чтобы сделать это. Мы не заслуживаем Мирру GOAT», – написал фанат под ником Ryan и приложил кадры счёта, с которого Андреева спаслась в третьем сете.

«Это чудо Мирры. Королева-подросток», – так поздравили Мирру с победой в пресс-службе Australian Open.

«Волшебство Мирры продолжается в Мельбурне!»– написал об Андреевой аккаунт US Open.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

Российские эксперты также отреагировали на сенсационный камбэк Мирры, назвав её победу над Парри «сюрпризом».

«От Мирры всегда ждёшь чуда. Я ждала от неё этого в третьем сете, когда она сразу проиграла свою подачу и отдала преимущество французской теннисистке. Счёт был 3:0, думала, что может отыграться. На 4:1 думала так же, но, когда счёт стал 5:1, я поняла, что всё закончено, наверное, и спокойно пошла спать. Когда проснулась, увидела результат. Её победа – сюрприз для всех», – сказала комментатор Анна Дмитриева в беседе с «Чемпионатом».

«Мирра набрала очень хороший опыт. Надо только радоваться, что она показывает такой высокий результат сегодня. Желаем, чтобы и дальше так продолжала. Она верно пролезает вперёд в десятку, а после этого есть возможность выигрывать «Большие шлемы». Команда у неё очень хорошая. Победа над Парри – очень хороший знак. Мирра очень трудолюбивая. Победа Андреевой сегодня – заявка, что она пойдёт дальше. Я верю в это», – поделился заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

Теперь Мирра – в четвёртом круге AO. За выход в четвертьфинал Андреева поборется с победительницей встречи Сторм Хантер – Барбора Крейчикова. За этим и другими противостояниями из Мельбурна следите на «Чемпионате».