Холодный душ для Мирры! Закамбэчила с 1:5 в третьем сете и прорвалась в 4-й круг АО

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Мирры и не предполагал такой борьбы. Юная россиянка легко разобралась с француженкой во втором круге прошлогоднего «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2.

Уже до матча третьего круга 16-летняя россиянка побила несколько рекордов, обыграв во втором раунде Онс Жабер:

стала самой молодой теннисисткой в Открытой эре, которая выиграла стартовый сет 6:0 у игрока топ-10 на «Шлеме» (16 лет 263 дня). Предыдущий рекорд был у Кончиты Мартинес в 17 лет и 48 дней на «Ролан Гаррос» 1989 года;

является второй по возрасту теннисисткой в Открытой эре, отдавшей не более трёх геймов игроку топ-10 на «Шлеме» после Елены Докич в первом круге Уимблдона-1999 против №1 Хингис – 6:2 6:0;

с 2000 года две самые молодые победительницы представителей десятки на мэйджоре – Мирра и Коко Гауфф (в Мельбурне над Наоми Осакой, 2020);

стала самой молодой теннисисткой, одержавшей как минимум одну победу на каждом ТБШ, вслед за Кори Гауфф, и самой молодой россиянкой по этому показателю со времён Анны Курниковой.

Рекордов не счесть, но ещё важнее – игра и самоощущение Мирры на корте: соперницы поняли, сама она никогда ничего не отдаст, её нужно обыгрывать. Мирра выигрыает на качестве тенниса: делает мало невынужденных, играет позиционно. Каждый удар – с отличной траекторией и в нужную зону. Что и проповедует нынешний тренер Кирилл Крюков.

Но впереди была Диан Парри – непривычная женскому туру девушка с одноручным бэкхендом. Навскидку, только у мужчин в топ-40 сегодня таких пять, когда в 1983-м было 37. У девушек и того меньше.

И более низкорейтинговая француженка активно начала матч: уже на подаче Мирры заработала двойной брейк-пойнт после ошибок россиянки по длине. Первый Мирра отыграла укороченным, отвечая на слайс соперницы, второй – отдала под натиском глубоких и высоких мячей под заднюю от Диан.

Парри тактически играла верно: отодвигала крученными полусвечками Мирру к фону и вторым мячом тут же пробивала навылет по восходящему, например, кроссом с форхенда в 140 км/ч. Или у сетки после короткого ответа на хавкорт. Тактика принесла неплохой задел и два брейка – 5:0.

Мирра Андреева Фото: Julian Finney / Getty Images

Проблемы француженки начались на её подаче на сет: Мирра стала играть более активно, на глубокие мячи отвечала не менее плотно под заднюю и заработала три брейк-пойнта, но Диан отыграла их все и подала на сет – 6:1.

Вторая партия началась с хорошей подачи Мирры: взяла гейм и поборолась за брейк – наконец прошёл точный удар с бэкхенда кроссом в линию, а затем слева пробила уходящий – и 40:40. Но Парри нашла незащищенные углы и дважды вынудила Андрееву ошибиться по длине – 1:1.

Форхенд по линии при 15:15 в третьем гейме перевернул ход матча — уже посыпались ошибки у Диан: пробила в аут с бэкхенда по длине, а у сетки Мирра прострелила в свободный угол – и ушла подавать с брейком (3:1), зазеркалив счёт стартовой партии во втором сете – 6:1.

Диан Парри Фото: Julian Finney / Getty Images

Решающую партию Парри начала в атаке – и забрала стартовый гейм. А затем воспользовалась ошибками россиянки по длине и удвоила преимущество – 2:0. Шансы отыграться следом были, но слишком неудобные резаки Диан рвали темп игры — ответить россиянке получалось не всегда. При счете 1:4 и 15:0 Мирра сначала пропустила обводку, подала двойную и ошиблась с бэкхенда по длине – и подарила сопернице двойной скрытый матчбол. Парри после глухой обороны перевела мяч по линии и пробила с форхенда кроссом – 5:1. Диан не подала с первой попытки на матч, не реализовала матчбол на приёме, а уже при счете 5:3 и 0:15 неожиданно пошла к сетке – и получила два обводящих, проиграв затем и вторую свою подачу.

Уже на кураже Мирра, казалось, добила соперницу, нащупав по ходу все возможные линии, а соперница – первую двойную в самый неподходящий момент. И хотя Парри добралась до супер-тай-брейка, но Андреева с тремя мини-брейками додавила француженку со счётом 10:5.

16-летняя россиянка второй раз в карьере вышла во вторую неделю ТБШ. В прошлом году она добрала до четвертого круга Уимблдона. Соперницу в Мельбурне Андреева узнает позднее.