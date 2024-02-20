3 россиянки в 3-м круге Дубая. Соболенко сенсационно вылетела, Рыбакина прошла Азаренко

Сегодня, 20 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) проходят матчи второго круга. В 1/16 финала вышли пять российских теннисисток, причём две из них должны были схлестнуться в дерби, которое, однако, не состоялось. Но обо всём по порядку.

Участницами дерби должны были стать финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, и Людмила Самсонова, посеянная на турнире под 12-м номером. Но Павлюченкова снялась до матча, и Самсонова без борьбы прошла дальше. В третьем круге Людмила сыграет с действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой (7).

Вероника Кудерметова (13) вышла на корт с 22-й ракеткой мира из Румынии Сораной Кырстей. В первом сете Кырстя довольно быстро повела 3:0 с брейком. После этого Кудерметова наконец-то включилась в игру и в напряжённом пятом гейме могла взять чужую подачу, но упустила два брейк-пойнта. Шестой гейм также остался за румынкой, после того как россиянка допустила двойную ошибку на брейк-пойнте — 5:1 в пользу Сораны. Вероника до последнего боролась в этой партии, но потерпела неудачу. В седьмом гейме она не смогла реализовать ещё два брейк-пойнта, после чего соперница использовала второй сетбол — 6:1 за 41 минуту.

Во второй партии девушки после счёта 2:2 устроили парад брейков, который, к сожалению, закончился не в пользу Кудерметовой. Особенно обидно, что в седьмом гейме россиянка отдала свою подачу с 40:0. В девятом гейме Вероника в третий раз позволила сопернице сделать брейк, после чего Кырстя под ноль подала на матч — 6:1, 6:4 за 1 час 30 минут.

Анна Калинская, попавшая в основную сетку через квалификацию, играла с лаки-лузером испанкой Кристиной Букшей. Изначально соперницей Калинской должна была стать трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» Онс Жабер, но тунисская теннисистка снялась из-за травмы колена.

В первом сете Калинская уже в первом гейме упустила двойной брейк-пойнт. После этого теннисистки без брейков дошли до 2:2, а далее Букша не смогла взять ни одного своего гейма, в то время как россиянка лишь раз проиграла свою подачу. Как следствие, в девятом гейме Анна приняла на сет — 6:3 за 36 минут.

Во второй партии Калинская также контролировала ход событий. Она повела 3:0 с брейком, чётко держала свою подачу, а сама ещё не раз могла взять чужую, но не использовала четыре брейк-пойнта. Затем случился небольшой сбой: в седьмом гейме Букша ответила брейком, а потом сравняла счёт. Но концовка осталась за Анной, которая в 10-м гейме при 5:4 в свою пользу реализовала первый же матчбол на приёме — 6:3, 6:4 за 1 час 16 минут.

В третьем круге Калинская сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко (9).

А Анастасия Потапова сражалась с итальянкой Лючией Бронцетти (LL), которая днём ранее сенсационно выбила Дарью Касаткину. В первом сете Потапова смогла повесить сопернице «баранку». При этом нельзя сказать, что у россиянки не было проблем. К примеру, третий и пятый геймы она вытянула с 0:40, отыграв в общей сложности семь брейк-пойнтов! Да и на приёме Анастасия лишь один гейм (четвёртый) взяла без сложностей. Вместе с тем в чисто игровых компонентах явное превосходство было на стороне Потаповой, что и вылилось в 6:0 за 32 минуты.

Вторая партия проходила не столь драматично. Определяющим стал единственный брейк-пойнт, который Потапова использовала в шестом гейме. В девятом гейме Анастасия подала на матч — 6:0, 6:3 за 1 час 6 минут.

В третьем раунде Потапова сыграет с победительницей пары Нао Хибино (Япония, Q) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 6).

Также свой матч провела двукратная чемпионка Australian Open Арина Соболенко (2), чьей соперницей была хорватка Донна Векич. В первом сете Векич смогла навязать борьбу Соболенко. Хорватка первой сделала брейк, но белоруска тут же ответила — 2:2. Арина при 4:3 в свою пользу ещё раз взяла чужую подачу, однако подать на сет не смогла — тут уже Донна оформила обратный брейк. Соболенко могла и не доводить дело до тай-брейка, но в 12-м гейме, ведя 6:5, упустила тройной сетбол на приёме. На тай-брейке Арина всё же доказала своё превосходство — 7:6 (7:5) за 1 час 9 минут.

Вторую партию Соболенко начала с брейка, но в четвёртом гейме Векич восстановила равновесие — 2:2. После этого белоруску словно подменили. Из оставшихся 11 геймов в этом матче она выиграла всего один! После счёта 3:3 во втором сете хорватка забрала девять геймов подряд, повесив «баранку» в третьей партии. В решающем сете, который продлился всего полчаса, у Арины даже брейк-пойнтов не было. В итоге Векич сенсационно оформила волевую победу — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0 за 2 часа 23 минуты.

Стоит отметить и статистику. Векич 14 раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок. У Соболенко оказалось восемь эйсов, но и двойных тоже восемь.

Наконец, чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина (4) провела поединок с двукратной чемпионкой AO Викторией Азаренко. В первом сете теннисистки уверенно действовали в геймах на своей подаче — за одним исключением, которое всё и решило. Рыбакина, подавая в пятом гейме, не взяла ни одного очка, и Азаренко в 10-м гейме подала на сет — 6:4 за 40 минут.

Во второй партии теннисистки без брейков дошли до 2:2, хотя у каждой из них были брейк-пойнты. А начиная с пятого гейма Рыбакина перехватила инициативу и забрала четыре гейма подряд. В каждом из этих геймов борьба была упорной, но Елена всякий раз оказывалась чуть точнее — 6:2 за 36 минут. Ну а третьего сета не было. Азаренко снялась из-за повреждения ноги, и дальше прошла Рыбакина — 4:6, 6:2 (отказ) за 1 час 16 минут.

В третьем раунде Рыбакина сыграет с полькой Магдаленой Френх (Q), 53-й ракеткой мира.

«Тысячник» в Дубае завершится 24 февраля. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».