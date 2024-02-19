5 россиянок во 2-м круге Дубая. Кудерметова одолела украинку, Касаткина внезапно проиграла

В понедельник, 19 февраля, на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) завершились матчи первого раунда. В основную сетку попали восемь российских теннисисток. Три из них провели свои матчи ещё вчера, 18 февраля. И первый день соревнований принёс российским болельщикам не так уж много поводов для радости.

Екатерина Александрова, посеянная под 14-м номером, неожиданно проиграла польке Магдалене Френх, пробившейся в основу через отбор. В первом сете Френх не смогла подать на партию при 5:4, но на тай-брейке оказалась сильнее. Во второй партии польке хватило единственного брейк-пойнта в восьмом гейме — 7:6 (7:2), 6:3 за 1 час 36 минут. Что касается Александровой, то на её счету оказалось целых восемь двойных ошибок.

16-летняя Мирра Андреева ещё более неожиданно уступила американке Питон Стирнс. В первом сете Андреева уступала 1:5 с двумя брейками, один брейк отыграла, но тут же вновь отдала свою подачу — 2:6. Во второй партии россиянка прибавила и ни разу не подпустила соперницу к брейк-пойнтам, а сама дважды взяла её подачу — 6:2. Но решающий сет Мирра провалила, взяв лишь один гейм, да и тот при 0:5 — 6:2, 2:6, 6:1 в пользу Стирнс за 1 час 54 минуты. Андреева-младшая, как и Александрова в своём матче, допустила восемь двойных ошибок.

И лишь Анна Калинская, обыгравшая австралийку Сторм Хантер, порадовала в воскресенье. Обе спортсменки попали в основную сетку через квалификацию, но разница в классе всё же сказалась (Калинская сейчас занимает 40-е место в рейтинге WTA, а Хантер — 128-е). Россиянка за весь матч ни разу не отдала свою подачу; более того, во втором сете у её соперницы даже брейк-пойнтов не было. Анна всего за 58 минут оформила уверенную победу — 6:1, 6:2.

Во втором круге Калинская изначально должна была сыграть с трёхкратной финалисткой ТБШ Онс Жабер. Но туниска снялась из-за травмы колена, и теперь соперницей Анны станет лаки-лузер Кристина Букша.

А сегодня свои поединки провели ещё пять россиянок. Анастасия Потапова, 35-я ракетка мира, играла с китаянкой Чжу Линь, занимающей 57-е место в мировой классификации. В первом сете Потапова уступала с брейком, но Чжу Линь при 5:3 не подала на партию. Несмотря на это, китаянка в следующем гейме сделала второй брейк и забрала сет — 6:4.

Во втором сете Потапова взяла убедительный реванш. Началось всё с 1:0, 40:15 в пользу Чжу Линь, но Анастасия спасла двойной брейк-пойнт и в скором времени, сделав два брейка, в восьмом гейме подала на партию — 6:2. А в решающем сете россиянка совершила небольшой подвиг: она уступала 2:4, но выиграла четыре гейма подряд! Едва ли не ключевым стал момент в восьмом гейме, когда Потапова ушла с брейк-пойнта и сравняла счёт — 4:4. Девятый гейм она взяла с третьего брейк-пойнта, а потом подала на матч — 4:6, 6:2, 6:4 за 2 часа 10 минут.

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, играла с чешкой Мари Боузковой, 37-й ракеткой мира. Первый брейк в матче сделала Боузкова — в пятом гейме. Подтвердив брейк, Мари сделала счёт 4:2. Но после этого включилась Павлюченкова, взявшая четыре гейма подряд. В 10-м гейме она использовала второй сетбол — 6:4.

Во второй партии россиянке для победы хватило единственного брейка в восьмом гейме. Она и до этого имела брейк-пойнты, но упускала их. А Боузкова лишь раз, во втором гейме, была близка к тому, чтобы взять чужую подачу, но не воспользовалась своим шансом. Правда, когда Анастасия подавала на матч, у неё возникли трудности. Но она ушла с 0:30, затем отыграла два брейк-пойнта и в итоге реализовала первый же матчбол — 6:4, 6:3 за 1 час 33 минуты.

Вероника Кудерметова (13) сражалась с 29-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской, получившей уайлд-кард на турнир. Напомним, на Australian Open — 2024 Ястремская дошла до полуфинала. В первом сете Кудерметова повесила «баранку» — 6:0 всего за 23 минуты! Ястремская, допустившая за партию три двойные ошибки (и массу невынужденных), за весь сет выиграла всего девять очков, ни разу не приблизившись к тому, чтобы взять хотя бы гейм — ни на своей подаче, ни на чужой.

Во второй партии всё перевернулось с ног на голову. Теперь уже Ястремская вела игру, а Кудерметова ошибалась. В напряжённом первом гейме россиянка упустила брейк-пойнт, и после этого у неё уже не было шансов взять подачу соперницы. Вероника забрала лишь один гейм, а Даяна, дважды сделав брейк, сравняла счёт по партиям — 6:1.

Вероника Кудерметова на турнире в Абу-Даби в 2024 году Фото: Francois Nel/Getty Images

В решающем сете картина вновь изменилась до неузнаваемости. Кудерметова навесила вторую «баранку», но на сей раз ей пришлось куда тяжелее. Свои геймы она брала уверенно, а вот на приёме здорово потрудилась. Второй и четвёртый геймы Вероника вытащила с 40:15 на подаче соперницы, а в шестом гейме реализовала третий матчбол на приёме — 6:0, 1:6, 6:0 за 1 час 38 минут.

«Во втором сете немножко улетел фокус. Первый сет с моей стороны был хорош, было мало ошибок, солидно. Во втором сете куда-то помчалась, полетела, всё пошло по накатанной — не получилось остановиться, перезарядиться, вспомнить, что я должна делать. После второго сета вышла, встряхнула свои мозги и пошла в бой заново. Свою форму сейчас оцениваю на троечку по пятибалльной шкале. Пока не показываю тот теннис, который от себя ожидаю», — цитирует Кудерметову ТАСС.

Во втором круге Вероника, прервавшая серию из четырёх поражений, сыграет с румынкой Сораной Кырстей.

Людмила Самсонова (12) вышла на корт с квалифаером из Болгарии Викторией Томовой. В первом сете в геймах на своей подаче увереннее действовала Томова, хотя эйсы (впрочем, как и двойные ошибки) были как раз у Самсоновой. До счёта 5:5 включительно у россиянки был всего один брейк-пойнт, тогда как сама она трижды не позволила сопернице сделать брейк. В 11-м гейме Людмила взяла чужую подачу, отыгравшись с 40:0 на подаче Виктории, но подать на сет не смогла. Тем не менее на тай-брейке Самсонова одержала убедительную победу — 7:2. Болгарка не взяла ни одного очка на своей подаче.

Во второй партии Самсонова действовала значительно увереннее — у Томовой не было ни одного брейк-пойнта. Для победы россиянке хватило брейка во втором гейме. В восьмом гейме она упустила тройной матчбол на приёме, но в девятом под ноль подала на матч — 7:6 (7:2), 6:3 за 1 час 40 минут. За всю игру Людмила 13 раз подала навылет; правда, и двойных ошибок оказалось многовато, шесть.

Во втором раунде Самсонова сыграет с Павлюченковой — это будет единственное российское дерби в 1/16 финала.

Наконец, последним запуском организаторы поставили матч первой ракетки России Дарьи Касаткиной (10) и итальянки Лючии Бронцетти (LL), 60-й ракетки мира. Изначально Касаткина должна была играть с украинкой Мартой Костюк, но та снялась с турнира уже после жеребьёвки.

Касаткина лучше начала матч и быстро повела 3:0 с брейком. В этих трёх геймах она отдала лишь три очка. Затем Бронцетти взяла свою подачу, а в пятом гейме дважды могла вернуть брейк, но упустила оба шанса — 4:1. Добытое преимущество позволило россиянке подавать на сет при счёте 5:3, но она не смогла этого сделать. Дарья начала гейм с 30:0, но затем допустила двойную ошибку (уже четвёртую в матче), стала неточно действовать в розыгрышах, и итальянка, отыграв сперва брейк, в 10-м гейме сравняла счёт — 5:5.

Дарья Касаткина на турнире WTA-1000 в Дубае в 2024 году Фото: Francois Nel/Getty Images

В 11-м гейме Лючия, которая к концу сета стала ощутимо меньше ошибаться (17 невынужденных за партию против 28 у Дарьи), здорово отработала на приёме, но потом, как и Касаткина до этого, не смогла подать на сет. Дарье удался обратный брейк, и теннисисткам пришлось играть тай-брейк. До 5:5 они дошли с одним мини-брейком у каждой, а следующие два розыгрыша остались за Бронцетти — Касаткина дважды не смогла как следует ответить на удары соперницы. В итоге итальянка забрала партию со счётом 7:6 (7:5) за 1 час 5 минут.

Во втором сете Касаткина, в целом прибавившая в активности (16 виннерсов и 19 невынужденных), сразу же взяла подачу соперницы, но в четвёртом гейме Бронцетти восстановила статус-кво, воспользовавшись чередой ошибок россиянки, — 2:2. В восьмом гейме Дарья при 3:4 не в свою пользу оказалась на грани катастрофы, но чудом сумела отыграть тройной брейк-пойнт — 4:4. Следом она сделала брейк, а в 10-м гейме, пусть и с большими сложностями, отыграв ещё три брейк-пойнта, подала на партию — 6:4 за 51 минуту.

В третьем, решающем сете провальным для Касаткиной стал шестой гейм, когда она под ноль проиграла свою подачу, — счёт стал 4:2 в пользу соперницы. Но в следующем гейме россиянка благодаря хорошей атаке провела обратный брейк, а потом подала под ноль — 4:4. В девятом гейме Дарья могла взять чужую подачу, но из-за своих неточностей упустила все три брейк-пойнта. Это аукнулось ей в 12-м, заключительном гейме. Касаткина, подавая при 5:6 не в свою пользу, подарила сопернице тройной матчбол, забрала один розыгрыш, но не более того — 7:6 (7:5), 4:6, 7:5 в пользу Бронцетти за 2 часа 47 минут.

Во втором круге Бронцетти сыграет с Потаповой.

«Тысячник» в Дубае завершится 24 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».