Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Доха-2024: результаты, сетки, расписание. Как во втором круге сыграли Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Павел Котов

Рублёв и Хачанов — в четвертьфинале Дохи-2024! Из россиян только Котов выбыл из борьбы
Арина Полуянова
Рублёв и Хачанов — в четвертьфинале Дохи-2024!
Аудио-версия:
Комментарии
Андрей одержал победу меньше чем за час, а Карену пришлось немного побороться с 60-й ракеткой мира.

В Дохе на турнире серии ATP-250 в среду, 21 февраля, прошли матчи с участием сразу трёх российских теннисистов. Первыми на корт вышли Карен Хачанов (17-я ракетка мира) и Фабиан Марожан (60).

ATP-250. Доха-2024. Турнирная сетка

Нелегко пришлось Хачанову в стартовом сете: он отдал первую же свою подачу, позволил сопернику за 11 минут повести со счётом 3:0 и занял позицию догоняющего. Стоит признать, что Марожан на первых порах хорошо держал мяч и оборонялся в длительных розыгрышах, поэтому россиянину трудно было начать доминировать и навязывать свою игру.

Первые невынужденные ошибки у Марожана посыпались уже в пятом гейме, при счёте 3:1. Пара неточностей – и венгр отдал свою подачу, упустив преимущество в этом сете, а игра наконец перешла в руки Хачанова, хотя на подачах соперника ему всё ещё пришлось немного побороться. Из следующих шести геймов Карен отдал оппоненту лишь один, благодаря чему выиграл первую партию со счётом 6:4.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Phil Walter/Getty Images

Второй сет начался с непростой подачи Марожана, на которой он боролся, но всё же уступил Хачанову и позволил ему сразу же повести с брейком. Всё, что нужно было делать в этой партии Карену – это держать свои подачи, оказывать давление на венгра и выводить его на ошибки. Правда, при счёте 4:3 россиянина настигла первая опасность в виде двух брейк-пойнтов для Фабиана, которыми тот воспользовался.

Счёт стал 4:4, на подачу вышел венгр, и Хачанову нужно было что-то придумывать. Было два пути – тянуть до тай-брейка или самому бороться за брейк-пойнт. Карен решил пойти по второй дороге: брейканул при счёте 5:5 и в итоге забрал вторую партию (7:5), а вместе с ней и весь матч. Теперь в четвертьфинале россиянин поборется с Эмилем Руусувуори.

Доха (м). 2-й круг
21 февраля 2024, среда. 14:40 МСК
Фабиан Марожан
61
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Вторым из россиян на корт вышел Павел Котов (64) – он за проход в 1/4 финала боролся с французом Уго Умбером (18). Котову непросто давалась игра в первом сете, но его спасала собственная подача. При счёте 1:2 Павлу пришлось отыгрывать брейк-пойнт – он успешно с этим справился и не отдал преимущество в руки сопернику, хоть почти в каждом своём гейме и находился в шаге от поражения. При счёте 4:4 россиянин заработал пару брейк-пойнтов, но ни один из них не реализовал, а в следующем гейме и вовсе на своей подаче позволил французу закрыть эту партию – 6:4.

Во втором сете при счёте 0:1 на подаче Котова несколько раз был разыгран счёт «ровно», но сохранить свой гейм россиянин так и не смог: Умбер завоевал преимущество и повёл с одним брейком. Павел в этом матче ничего больше не смог противопоставить сопернику. Француз одержал победу за 1 час 25 минут со счётом 6:4, 6:1. За выход в полуфинал он поборется с победителем встречи Гаэль Монфис – Чжан Чжичжэнь.

Доха (м). 2-й круг
21 февраля 2024, среда. 18:35 МСК
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Павел Котов
65
Россия
Павел Котов
П. Котов

В вечерней сессии свою игру с Ришаром Гаске (126) провёл первый сеяный турнира Андрей Рублёв (5). Теннисисты уверенно начали игру, оба удерживали свою подачу, но россиянин уже к середине первой партии стал выглядеть мощнее и надёжнее француза. При счёте 2:3 на подаче Гаске Рублёв сделал брейк, под ноль взял два гейма и повёл 5:2, а затем спокойно за 24 минуты завершил стартовый сет – 6:3.

Вторая партия, к счастью, разительно не отличалась от первой. В третьем же гейме Рублёв сделал брейк, повёл 2:1 и стал нацеливаться на сохранение этого преимущества. Андрей практически безукоризненно провёл этот матч. На подаче Гаске при счёте 3:5 он заработал два матчбола, но француз их отыграл. В следующем гейме россиянин не стал тянуть и с третьего матчбола завершил партию – 6:4.

Для победы в этом матче Рублёву потребовалось всего 56 минут. Путёвку в полуфинал он разыграет с 18-летним чехом Якубом Меншиком. Андрей выходит в четвертьфинал на четвёртом турнире подряд. В последний раз россиянин не доходил до 1/4 финала на Итоговом турнире – 2023, где он не вышел из группы.

Доха (м). 2-й круг
21 февраля 2024, среда. 20:15 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ришар Гаске
130
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске

Турнир серии ATP-250 в Дохе продлится до субботы, 24 февраля. За всеми событиями из Катара следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android