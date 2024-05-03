Соболенко пробилась в финал турнира в Мадриде, обыграв Рыбакину на тай-брейке 3-го сета

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В напряжённом поединке представительница Беларуси одолела казахстанскую теннисистку, занимающую четвёртое место в рейтинге WTA, Елену Рыбакину. Встреча закончилась со счётом 1:6, 7:5, 7:6.

Матч теннисисток продлился 2 часа и 17 минут. В его рамках Соболенко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Рыбакиной девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти возможных.

В финале грунтового турнира в Мадриде Соболенко встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек, которая в полуфинале со счётом 6:1, 6:3 разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис (18).