Мирра одержала первую победу в Руане! Похоже, Андреева работает с чемпионкой Уимблдона

В Руане (Франция) стартовал женский грунтовый турнир серии WTA-250. На нём сегодня, 15 апреля, свой первый матч после паузы провела россиянка Мирра Андреева. На старте соревнований она встретилась с аргентинской теннисисткой и полуфиналисткой «Ролан Гаррос» – 2020 Надией Подороской.

В Руане Андреева вышла на корт в первый раз с турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. 16-летней теннисистке пришлось пропустить месяц и сняться с соревнований в Майами из-за травмы запястья.

Для Андреевой и Подороски эта встреча стала второй. В прошлый раз теннисистки играли прошлой весной в полуфинале турнира ITF серии W60 в Кьяссо. Тогда россиянка одержала победу со счётом 6:4, 6:0, а следом выиграла соревнования.

Мирра начала этот матч очень уверенно: под ноль забрала первую подачу соперницы, сделала ранний брейк и подтвердила его, а затем выиграла ещё один гейм аргентинки и повела с комфортным счётом 3:0. Вся игра находилась в руках россиянки. Подороска тяжело передвигалась по корту, Андреева же, напротив, догоняла почти все мячи и здорово читала игру оппонентки. Надия пыталась выводить россиянку к сетке, но проигрывала почти во всех случаях.

У Мирры был шанс закрыть первую партию с «баранкой», сделав брейк при счёте 4:0, но воспользоваться такой возможностью она не смогла. Это ненадолго выбило россиянку из привычного мощного ритма. Она позволила Подороске заработать три брейк-пойнта, но все их отыграла и оставила этот гейм за собой. Стартовый сет Андреева в итоге забрала за 37 минут со счётом 6:1.

Мирра Андреева Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Во второй партии Мирра продолжила играть надёжно и остро. Хотя и Надия немного прибавила на своей подаче, но поначалу это не слишком помогало ей вернуться в игру. В шестом гейме россиянка под ноль забрала подачу соперницы, а аргентинка тут же сделала обратный брейк, но подтвердить его не смогла. При счёте 5:3 Андреева вышла подавать на матч и сделала это без особых проблем. За 1 час 15 минут она одолела Подороску и вышла во второй круг.

В боксе Мирры сегодня была замечена экс вторая ракетка мира, серебряный призёр Олимпийских игр в паре и чемпионка Уимблдона-1994 Кончита Мартинес. Как долго длится сотрудничество испанки с российской теннисисткой – пока неизвестно.

Мирра прошла дальше первого раунда впервые с Australian Open, где она добралась до четвёртого раунда. На «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе россиянка выбыла на самом старте. Подорска не может преодолеть рубеж первого круга с мартовского турнира в Майами.

На текущий момент Мирра в рейтинге WTA занимает 43-е место, лучшим её результатом было звание 33-й ракетки мира в феврале этого года. Подороска располагается на 65-й строчке, а наивысшей позиции – 36-й – она достигала летом 2021 года.

Во втором круге Андреева встретится с победительницей встречи Фиона Ферро/Элина Аванесян. В прошлом году турнир в Руане проходил в октябре на хардовом покрытии и в категории WTA-125. В финале играла Эрика Андреева, старшая сестра Мирры, и Виктория Голубич. Победу одержала швейцарская спортсменка (6:4, 6:1).