Рублёв проиграл четвёртый матч подряд! Андрей снова нервничал, матерился и бил ракетку

Россиянин попал в глубокий кризис. Он не побеждает с начала марта.

На турнире серии ATP-500 в Барселоне сегодня, 16 апреля, прошли первые игры второго раунда. Свой матч с американцем Брэндоном Накашимой провёл россиянин Андрей Рублёв.

Для теннисистов эта встреча оказалась второй. До этого они играли друг с другом в 2021 году на турнире серии ATP-250 в Сан-Диего. Тогда победу всего за 1 час 2 минуты одержал Андрей (6:2, 6:1).

На соревнованиях в Барселоне Андрей после снятия Карлоса Алькараса играет в роли первого сеяного, поэтому первый круг он прошёл без борьбы. Американцу же пришлось сыграть в стартовом раунде, где он одолел британца Даниэля Эванса со счётом 7:6, 6:2.

Начали игроки эту встречу мощно, били на силу, но не слишком часто рисковали. Борьба стала завязываться в третьем гейме на подаче Рублёва, где Накашима заработал брейк-пойнт, а россиянин его отыграл. Андрею дойти до брейка было сложнее: слишком точно и стабильно подавал американец.

Рублёв в девятом гейме заметно просел на своей подаче, стал торопиться и нервничать, в первый раз за матч бросил ракетку и позволил Накашиме в самый подходящий для того момент сделать брейк. Американец вышел подавать на первый сет. Чувствовалось его волнение, чуть слабее стала подача, но это не помешало ему забрать стартовую партию. 43 минуты, счёт 6:4, и Накашима выходит вперёд.

Андрей Рублёв Фото: Pedro Salado/Getty Images

В первом сете Рублёв просел сразу по нескольким показателям: попадание первой подачи (45%), частые невынужденные ошибки (17), двойные (3). В начале второй партии Андрею было сложно взять себя в руки, он снова ругался и бросал ракетку, при этом пытался бить мощно и действовать агрессивно. Накашима продолжал уверенно подавать и вынуждал соперника ошибаться.

Команда поддерживала Рублёва, но концентрироваться на игре вместо своих ошибок у него всё равно не получалось. В девятом гейме повторилась ситуация из первого сета: россиянин на своей подаче заторопился, наошибался и подпустил соперника к трём брейк-пойнтам. Очень вовремя Андрей успокоился, сохранил этот непростой гейм за собой и не дал Накашиме захватить преимущество.

В 11-м гейме Рублёву снова пришлось отыгрывать брейк-пойнты, но делать это по сравнению с началом второго сета он стал спокойнее и увереннее. Дело дошло до тай-брейка. По счёту сначала не уступал никто. Накашима первым при счёте 6:5 заработал матчбол, но россиянин благодаря почти идеальному сёрв-энд-воллей спасся и остался в игре. Ещё раз сотворить чудо Андрею не удалось. Брэндон со второй попытки завершил эту встречу, а Андрей тут же разбил ракетку.

Рублёв не может одержать победу на старте турнира с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, который состоялся ещё в начале марта. На «тысячниках» в Майами и Монте-Карло Андрей проиграл первые же матчи – Томашу Махачу в США (4:6, 4:6) и Алексею Попырину в Монако (4:6, 4:6).

Из-за неудачных выступлений после турнира в Дубае Рублёв опустился в рейтинге с лучшей своей пятой строчки на восьмую. Наивысшей позицией Накашимы было звание 43-й ракетки мира осенью 2022 года. На текущий момент 22-летний американец располагается в ATP на 87-м месте.

В третьем раунде «пятисотника» в Барселоне Накашима сыграет с победителем встречи Томас Мартин Этчеверри/Ник Хардт. Действующим победителем испанского турнира является снявшийся с соревнований Карлос Алькарас.