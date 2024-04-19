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Мария Шарапова празднует 37-й день рождения – она заработала $ 220 млн и развивает бизнес-империю, на корт не вернётся

«Это лишь начало». Шарапова заработала $ 220 млн и запускает новый крупный бизнес-проект
Михаил Георгиев
Шарапова заработала $ 220 млн
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Мария празднует свой 37-й день рождения в отличном настроении.

Сегодня, 19 апреля, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова отмечает свой 37-й день рождения. Незадолго до праздничной даты Мария отправилась со своим возлюбленным британским миллионером Алексом Гилксом в Испанию.

«Едим (так много едим!) и гуляем (очень мало, если сравнивать с едой). Наш путь лежит через Сан-Себастьян для небольшого отдыха перед днём рождения. Только чизкейк La Vina стоил того, чтобы помучиться от джетлага», — написала Шарапова в соцсетях.

Мария Шарапова отдыхает в Испании перед днём рождения

Мария Шарапова отдыхает в Испании перед днём рождения

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Шарапова счастлива во всех отношениях. Вместе с Гилксом она воспитывает сына Теодора, которому в июле исполнится два года. Мария просто наслаждается жизнью после завершения спортивной карьеры и может ни в чём себе не отказывать.

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Forbes в одном из последних рейтингов оценил состояние Шараповой в $ 220 млн. Эта сумма наверняка лишь вырастет с течением времени, поскольку Мария продолжает развивать свою бизнес-империю. В планах у неё открытие нового именного бренда.

В марте Шарапова побывала на Неделе моды в Париже. Она рассказала, что черпает вдохновение у дизайнеров в том, как они управляют своим бизнесом. И хочет последовать их примеру. Мария собирается запустить собственную компанию, которая не относится непосредственно к миру моды, но связана с ним и многими другими сферами жизни. Детали Шарапова решила пока не раскрывать

«Это лишь начало», — заявила россиянка о своих планах в Париже.

Шарапова инвестирует во многие перспективные стартапы, сотрудничает с крупными брендами. Благодаря этому её благосостояние постоянно растёт. Мария регулярно участвует в экономических форумах в качестве эксперта по ведению бизнеса. Успешного опыта у Шараповой на порядок больше, но был и не совсем удачный.

Мария Шарапова с продукцией своего кондитерского бренда

Мария Шарапова с продукцией своего кондитерского бренда

Фото: Cedric Ribeiro/Getty Images

В начале 2012 года Шарапова запустила именной кондитерский бренд Sugarpova. Продажи компании в 2017-м достигли суммы $ 10-12 млн, а годом позже, по некоторым данным, составляли $ 20 млн. Продукция реализовывалась в 22 странах мира. Всё изменилось с началом пандемии коронавируса. Конфеты и прочие кондитерские изделия явно вышли из тренда. Мария лично участвовала в маркетинговых акциях и пыталась спасти ситуацию, но не удалось. В конце 2021 года бренд Sugarpova прекратил деятельность. Шарапова не слишком любит об этом говорить, но недавно она высказалась о болезненном закрытии кондитерской компании на подкасте Алекса Родригеса и Джейсона Келли.

«Меня всегда считали просто теннисисткой, но я не хотела, чтобы меня определяла одна эта вещь, У меня хорошо получалось играть в теннис, однако я чувствовала, что могу предложить гораздо больше. Что касается Sugarpova, на самом деле, у меня не было чёткого видения. Я не совсем понимала, что с этим делать через 5-10 лет. Но это было увлекательное путешествие, и я получила массу удовольствия в процессе», — сказала Мария.

Мария Шарапова и Энди Роддик в 2015 году

Мария Шарапова и Энди Роддик в 2015 году

Фото: Joe Scarnici/Getty Images

На этом же подкасте Шарапова поделилась неудачным опытом инвестиций по совету бывшей первой ракетки мира Энди Роддика. СМИ писали, что в 2005 году Мария и Энди состояли в романтических отношениях, но довольно быстро расстались. Тем не менее дружба между ними сохранилась. Именно поэтому Роддик в начале 2010-х позвонил Шараповой и попросил вложиться в приложение, которое помогало людям бронировать отели. Она согласилась, однако в итоге потеряла много денег.

«Была одна неудачная сделка. Мне позвонил Энди Роддик. Не хочу ни в чём обвинять Энди. Но он мне позвонил. Сказал, что есть приложение, которое прямо сейчас является неудачным. Однако тогда оно выглядело перспективным. Хотя меня насторожило, что там было два разных приложения – отдельно для пользователей и для руководства отелей, предоставляющих услуги. Я сказала об этом создателю, а он ответил: «Мы просто не можем сделать иначе». Потом я сказала Энди: «Ну ладно, я всё ещё верю в тебя». Не думала, что будут какие-то сложности, но на самом деле я вложила в это приложение немало средств, а прибыли так и не получила. Это было моё первое знакомство с технологиями. Должно быть, это случилось более 10 лет назад», — рассказала Шарапова.

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Неудачи не терпит только тот, кто вообще ничего не делает. Плохие инвестиции или закрытие собственной компании – для Марии всё это является лишь ценным опытом, чтобы не допускать подобных ошибок в будущем. Отчаиваться и уходить из бизнес-индустрии она точно не собирается.

«Меня воодушевляет возможность создать и вести собственный бизнес. Поработав со многими руководителями крупных компаний на протяжении всей моей теннисной карьеры, я многому научилась и знаю, что у меня есть всё необходимое, чтобы добиться успеха в мире бизнеса», — считает Мария.

Шарапова восхищается миром моды и тем, как обстоят дела в этой отрасли. уважает женщин-дизайнеров, изучает их опыт ведения бизнеса. Мария дала понять, что её новое предприятие будет связано с этой индустрией, хотя речь не идёт о классическом дизайне и запуске линии одежды. Можно не сомневаться, что Шарапова учтёт немногочисленные былые промахи и добьётся значительного успеха в своём начинании.

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Многим любителям тенниса хотелось бы увидеть возвращение Марии на корт. В 37 лет это теоретически выглядит возможным сценарием. Шарапова даже давала определённую надежду поклонникам в прошлом сезоне, но в конечном счёте четко для всех прояснила, что на профессиональном уровне играть в теннис больше не намерена. При этом Мария активно следит за любимым видом спорта и с определённой ностальгией вспоминает времена игровой карьеры. На этой неделе она наверняка обратит внимание на грунтовый турнир в Штутгарте, который нравился ей больше всего благодаря вручению чемпионке автомобиля Porsche в придачу к денежному призу.

«Я люблю смотреть теннис. Мало беру ракетку в руки, как бы мне ни хотелось, но это потому, что мои друзья не хотят играть со мной. Так что мне приходится ждать, пока один из моих тренеров или спарринг-партнёров приедет в город: «Эй, не хочешь, случайно, забронировать корт и натянуть струны на моей ракетке?» (Смеётся.) И тогда у меня появляется шанс. Но в противном случае никто не хочет со мной играть, хотя я и говорю им, что не настолько хороша.

Мой любимый теннисный турнир? Штутгарт. Я выиграла этот турнир три раза, и там было много тяжёлых матчей на непростом покрытии. Каждый раз я поднимала трофей, а после уезжала на машине (улыбается). Матч, который повлиял на меня больше всего? Финал Уимблдона-2004 с Сереной Уильямс. Мне было 17 лет, я даже не поняла, что со мной произошло. Но сыграть в том финале было воплощением мечты. Оказаться на том корте, прожить историю события, города и осмыслить свой личный путь — это действительно нечто особенное», — сказала Шарапова в недавнем интервью WTA.

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Именно в сфере бизнеса следует ждать наибольшую активность Марии в обозримом будущем. Увидеть её на корте можно только на выставочных мероприятиях или во время тренировок. Кому-то прискорбно это осознавать, но эпоха Шараповой-теннисистки прошла. Однако сама Мария определённо не расстраивается по этому поводу. Она без проблем найдёт множество других способов для самореализации.

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