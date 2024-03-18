Шарапова оторвалась на финале Медведева в Индиан-Уэллсе. Её приняли просто по-королевски

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова завершила карьеру в 2020 году, но всё ещё сохраняет связь с теннисом.

В последние сезоны Мария регулярно посещала US Open, а теперь решила заглянуть и на финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в котором испанец Карлос Алькарас обыграл россиянина Даниила Медведева (7:6, 6:1).

Появление Шараповой на арене традиционно активно обсуждалось. Посты о присутствии Марии на трибунах сделали известные теннисные журналисты Жозе Моргадо, Бастиан Фашан, Марио Боккарди, Марсела Линарес, популярные аккаунты Tennis Legend, The Tennis Letter, Tennis Channel и множество болельщиков.

Мария Шарапова на финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Фото: Скриншот трансляции

Сама Шарапова тоже делилась впечатлениями от возвращения в Индиан-Уэллс, где она выиграла два титула (2006, 2013). Марии понравилось в Калифорнии. Бывшая вторая ракетка мира из Германии, а ныне директор «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Томми Хаас позаботился о том, чтобы Шарапова чувствовала себя комфортно.

«Раньше я никогда не пользовалась услугами парковщиков и не сидела на люксовых местах в передних рядах. Томми Хаас знает, как управлять всем этим», — написала Шарапова.

В начале матча Шараповой было немного скучно. В трансляцию попал момент, как она набирала кому-то сообщение в телефоне. Мария также съела мороженое, а чуть позже заметила в комнате рядом с VIP-ложей постер с изображением самой себя времён игровой карьеры.

Мария Шарапова отдыхает на трибунах в Индиан-Уэллсе Коллаж Фото: Из личного архива Шараповой

Шарапова уже после игры поднялась туда и вспомнила былые годы успехов в WTA-туре.

«Хорошее винтажное взмахивание кулаком», — написала Мария.

Всё-таки слишком высокие места Марии не подошли, хоть они и были категории люкс. Она хотела насладиться теннисом в непосредственной близости от корта, поэтому Томми Хаас провёл её на нижние ряды по ходу встречи. Там она села рядом с известной американской актрисой Сарой Фостер, которая также является женой Хааса.

Сара Фостер (крайняя слева) и Мария Шарапова Фото: Из личного архива Шараповой

Игра Марии понравилась. Во втором сете Алькарас устроил настоящую феерию и сделал много ярких виннерсов. Один из таких моментов Шарапова засняла на камеру и опубликовала у себя в соцсетях.

Финал Алькарас – Медведев посетили многие знаменитости, включая звёздных голливудских актёров Зендею, Тома Холланда и Шарлиз Терон. Шарапова на их фоне не затерялась и привлекла к себе не меньшее внимание.

А несколькими днями ранее Шарапова встретилась с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Роджером Федерером. Это случилось на мероприятии производителя солнцезащитных очков Oliver Peoples, с которым сотрудничает Роджер. Федерер представил именную модель, а Мария пришла поддержать его и помочь в продвижении продукта. Компанию им составила легендарная горнолыжница Линдси Вонн, которая после завершения карьеры в 2019 году очень увлеклась теннисом и регулярно общается с Федерером, Шараповой, Новаком Джоковичем и Янником Синнером.

Мария Шарапова, Роджер Федерер и Линдси Вонн Фото: Stefanie Keenan/Getty Images for Oliver Peoples

В целом Мария довольна тем, как складывается её жизнь после завершения карьеры. Forbes оценивает состояние Шараповой в $ 220 млн, бизнес-проекты успешно развиваются. Она счастлива в отношениях с британским миллионером Александром Гилксом, с которым воспитывает маленького сына Теодора. При этом остаётся достаточно времени, чтобы просто наслаждаться жизнью.

«Я очень довольна тем, где нахожусь на данном этапе жизни. Я ценю то, чему меня научил теннис и куда он меня привёл. Мне это нравится. Мне нравится смотреть за игрой со стороны. Мне нравится наблюдать за развитием нового поколения теннисистов и за спортом в целом», — говорила Мария во время US Open – 2023.

Шарапова регулярно посещает различные светские мероприятия и модные показы, помимо любимого тенниса. Возвращаться в тур она не собирается, однако ностальгия по родному виду спорта никуда не девается и, кажется, только нарастает.

Отсюда и расширенная география – после US Open она посетила «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Не исключено, что Мария появится и на других крупных турнирах. Возможно, уже на предстоящем втором соревновании Солнечного дубля в Майами.