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Хаас и Альмагро посетили клинику для детей-инвалидов в Сан-Паулу

Хаас и Альмагро посетили клинику для детей-инвалидов в Сан-Паулу
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Немец Томми Хаас и испанец Николас Альмагро посетили клинику для детей-инвалидов в Сан-Паулу и пообщались с пациентами и работниками учреждения.

«Нам нужно помогать детям, которые в этом нуждаются. Печально, что у них с рождения возникли проблемы со здоровьем, но они отлично справляются», — приводит слова Альмагро официальный сайт ATP.

Во втором круге турнира в Сан-Паулу Хаас сыграет с итальянцем Потито Стараче, Альмагро — с аргентинцем Федерико дель Бонисом.

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