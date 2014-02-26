Хаас и Альмагро посетили клинику для детей-инвалидов в Сан-Паулу

Немец Томми Хаас и испанец Николас Альмагро посетили клинику для детей-инвалидов в Сан-Паулу и пообщались с пациентами и работниками учреждения.

«Нам нужно помогать детям, которые в этом нуждаются. Печально, что у них с рождения возникли проблемы со здоровьем, но они отлично справляются», — приводит слова Альмагро официальный сайт ATP.

Во втором круге турнира в Сан-Паулу Хаас сыграет с итальянцем Потито Стараче, Альмагро — с аргентинцем Федерико дель Бонисом.