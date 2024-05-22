Опубликован список участниц Уимблдона, среди топ-20 — три россиянки

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Сегодня, 22 мая, стал известен заявочный лист участниц Уимблдона, который пройдёт с 1 по 14 июля в столице Англии Лондоне.

Среди топ-20 присутствуют три россиянки: под 11-м номером посеяна Дарья Касаткина (11), под 18-м — Екатерина Александрова (18). Также 19-й в списке значится Людмила Самсонова (19).

Топ-3 сеяных турнира составили полька Ига Свёнтек, белорусская спортсменка Арина Соболенко и представительница США Кори Гауфф.

Теннисистки, которые в прошлом году играли в финале турнира — Онс Жабер и Маркета Вондроушова,— посеяны под девятым и шестым номером соответственно.

Отметим, что Уимблдон был перенесён на начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).

В прошлом году в финале турнира Вондроушова сенсационно обыграла Онс Жабер с общим счётом 2:0 по сетам — 6:4, 6:4.

С полным списком теннисисток, заявившихся на Уимблдон — 2024, можно ознакомиться здесь.