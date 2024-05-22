«Это воспоминания на всю жизнь». Тим — о последнем матче на «Ролан Гаррос» в карьере

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал свой последний матч на «Ролан Гаррос» в карьере. Напомним, сегодня, 22 мая, он в двух сетах проиграл Отто Виртанену из Финляндии, занимающему 156-е место в рейтинге ATP, со счётом 2:6, 5:7.

«Спасибо вам за сегодняшний день, а также за два предыдущих. Игра в квалификационных матчах при полном стадионе Сюзанн Ленглен, о котором у меня осталось столько прекрасных воспоминаний, стала прекрасным прощанием с «Ролан Гаррос». Спасибо всем, кто пришёл и оказал мне такую ​​огромную поддержку. С этим турниром у меня действительно особая связь, особые отношения. Я добился здесь отличных результатов, получил много опыта и сохранил замечательные воспоминания. Это турнир «Большого шлема», где я добился лучших результатов в карьере. Я наслаждался каждым годом игры тут. Большое спасибо всем за эти воспоминания. Они останутся со мной на всю жизнь», — сказал Тим в интервью на корте.

Напомним, Доминик Тим дважды играл в финале «Ролан Гаррос» (2018, 2019). Однако в этом году организаторы не дали ему уайлд-кард на турнир.

Ранее австриец объявил, что проводит последний сезон в туре.