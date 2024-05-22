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Доминик Тим уступил во втором круге квалификации «Ролан Гаррос»

Доминик Тим уступил во втором круге квалификации «Ролан Гаррос»
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим уступил во втором круге квалификации «Ролан Гаррос». Сегодня, 22 мая, он в двух сетах проиграл соотечественнику Отто Виртанену, занимающему 156-е место в рейтинге ATP, со счётом 2:6, 5:7.

Отметим, что теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. Доминик Тим реализовал два брейк-пойнта из четырёх (50%), допустил пять двойных ошибок и выполнил один эйс. Отто Виртанен сделал три двойные ошибки, выполнил семь подач навылет и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%).

Матч игрался при закрытой крыше из-за дождя.

Напомним, Доминик Тим дважды играл в финале «Ролан Гаррос» (2018, 2019). Однако в этом году организаторы не дали ему WC на турнир.

Ранее чемпион US Open — 2020 объявил, что проводит последний сезон в туре.

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