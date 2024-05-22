Екатерина Александрова уступила Линетт во втором круге турнира в Страсбурге

18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла во втором круге турнира категории WTA-1000 в Страсбурге. Сегодня, 22 мая, она в трёх сетах уступила польке Магде Линетт, занимающей 50-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.

Отметим, что девушки провели на корте 2 часа 56 минут. Российская теннисистка реализовала 3 брейк-пойнта из 16 (19%), допустила семь двойных ошибок и выполнила три эйса. Полька сделала три двойные ошибки, выполнила 10 подач навылет и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных (50%).

Напомним, ранее соперницы встречались на корте четыре раза. Каждая из теннисисток выиграла по два раза. Теперь счёт личных встреч — 3-2 в пользу Линетт.