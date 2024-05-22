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Екатерина Александрова уступила Линетт во втором круге турнира в Страсбурге

Екатерина Александрова уступила Линетт во втором круге турнира в Страсбурге
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18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла во втором круге турнира категории WTA-1000 в Страсбурге. Сегодня, 22 мая, она в трёх сетах уступила польке Магде Линетт, занимающей 50-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.

Страсбург. 2-й круг
22 мая 2024, среда. 13:50 МСК
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 3
6 5 		6 6
         
Магда Линетт
50
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Отметим, что девушки провели на корте 2 часа 56 минут. Российская теннисистка реализовала 3 брейк-пойнта из 16 (19%), допустила семь двойных ошибок и выполнила три эйса. Полька сделала три двойные ошибки, выполнила 10 подач навылет и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных (50%).

Напомним, ранее соперницы встречались на корте четыре раза. Каждая из теннисисток выиграла по два раза. Теперь счёт личных встреч — 3-2 в пользу Линетт.

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Новости. Теннис
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