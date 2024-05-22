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Андре Агасси будет капитаном сборной мира на Кубке Лэйвера с 2025 года

Андре Агасси будет капитаном сборной мира на Кубке Лэйвера с 2025 года
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси станет новым капитаном сборной мира на Кубке Лэйвера с 2025 года. Имя противника Агасси, который возглавит сборную Европы, будет сообщено позднее. Соответствующая информация появилась в официальных социальных сетях соревнований.

Напомним, в этом розыгрыше Кубка Лэйвера капитаном сборной мира является семикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой, который занимает это место с момента появления выставочного турнира в 2017-м. В свою очередь, сборную Европы до смены капитана в 2025 году также продолжит возглавлять 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.

Отметим, что в этом году Агасси приедет в Берлин, чтобы познакомиться с обязанностями, которые ему предстоит выполнять уже со следующего розыгрыша. Его также официально представят как нового капитана.

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