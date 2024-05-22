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Аккаунт «Ролан Гаррос» отреагировал на вылет Тима во втором круге квалификации

Аккаунт «Ролан Гаррос» отреагировал на вылет Тима во втором круге квалификации
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Официальный аккаунт Открытого чемпионата Франции в своих социальных сетях отреагировал на вылет бывшей третьей ракетки мира австрийского теннисиста Доминика Тима во втором круге квалификации турнира. Напомним, сегодня, 22 мая, чемпион US Open — 2020 в двух сетах проиграл Отто Виртанену (156-е место в рейтинге ATP).

«История Тима на «Ролан Гаррос» подходит к концу. Париж любит Доминика! Спасибо тебе за все прекрасные эмоции!» — написали в официальных соцсетях «Ролан Гаррос».

Напомним, Доминик Тим дважды играл в финале парижского мэйджора (2018, 2019). Однако в этом году организаторы даже не дали ему уайлд-кард на турнир, из-за чего Тиму пришлось играть квалификацию.

При этом ранее австриец объявил, что проводит последний сезон в туре.

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