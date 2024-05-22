«До сих пор считаю его главным фаворитом». Джокович предположил победителя «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от выступлений конкурентов на «Ролан Гаррос» — 2024. По словам спортсмена, если Рафаэль Надаль будет участвовать в розыгрыше Открытого чемпионата Франции, его нельзя исключать из числа главных фаворитов, несмотря на имеющиеся у него проблемы со здоровьем и хорошие выступления более молодых теннисистов.

«Говоря про молодое поколение, Каспер Рууд, безусловно, один из пяти игроков, которые являются кандидатами на победу. Также у нас есть Александр Зверев, Андрей Рублёв, Стефанос Циципас – все игроки, которые выиграли крупный турнир на грунтовом покрытии в этом году. Но когда вы спрашиваете про «Ролан Гаррос», я всё же считаю, что Надаль является самым большим фаворитом. После всего, что он сделал на этих кортах, сколько титулов тут завоевал, это нормально — считать его лидером, несмотря на все травмы. Очевидно, сейчас его уровень игры стал немного другим… Но это «Ролан Гаррос», и это Надаль. Они связаны», — приводит слова Джоковича First Post.