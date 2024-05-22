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Рууд обыграл Офнера и вышел в третий круг турнира AТР-250 в Женеве

Рууд обыграл Офнера и вышел в третий круг турнира AТР-250 в Женеве
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Сегодня, 22 мая, завершился матч второго раунда грунтового турнира категории АТР-250 в Женеве (Швейцария). На корте встретились австрийский теннисист, 45-я ракетка мира Себастьян Офнер и седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд. Со счётом 4:6, 6:2, 6:2 победу одержал норвежец.

Женева. 2-й круг
22 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Себастьян Офнер
45
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 2
4 		6 6
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Матч продолжался 1 час 48 минут. Несмотря на первый проигранный сет, Рууду удалось отыграться и завершить поединок в свою пользу. Норвежец выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку. Австриец не сделал ни одной двойной ошибки, но выполнил только одну подачу навылет. Рууд реализовал 4 из 11 возможных брейк-пойнтов, а Офнер – два из двух.

Напомним, в качестве соперников тенниситы один раз уже встречались на корте в 2023 году в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде. Тогда матч проходил также на грунте и победа осталась за норвежцем Руудом.

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