Рууд обыграл Офнера и вышел в третий круг турнира AТР-250 в Женеве

Сегодня, 22 мая, завершился матч второго раунда грунтового турнира категории АТР-250 в Женеве (Швейцария). На корте встретились австрийский теннисист, 45-я ракетка мира Себастьян Офнер и седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд. Со счётом 4:6, 6:2, 6:2 победу одержал норвежец.

Матч продолжался 1 час 48 минут. Несмотря на первый проигранный сет, Рууду удалось отыграться и завершить поединок в свою пользу. Норвежец выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку. Австриец не сделал ни одной двойной ошибки, но выполнил только одну подачу навылет. Рууд реализовал 4 из 11 возможных брейк-пойнтов, а Офнер – два из двух.

Напомним, в качестве соперников тенниситы один раз уже встречались на корте в 2023 году в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде. Тогда матч проходил также на грунте и победа осталась за норвежцем Руудом.