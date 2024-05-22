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Стал известен заявочный лист участников Уимблдона, среди которых четыре россиянина

Стал известен заявочный лист участников Уимблдона, среди которых четыре россиянина
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Сегодня, 22 мая, стал известен заявочный лист участников Уимблдона, который пройдёт с 1 по 14 июля в столице Англии Лондоне.

Среди топ-50 присутствуют четыре российских теннисиста: под пятым номером посеян Даниил Медведев (5), под шестым — Андрей Рублёв (6). Также 18-м в списке значится Карен Хачанов, а 40-м — Роман Сафиуллин.

Топ-3 сеяных теннисистов составили серб Новак Джокович, Янник Синнер из Италии и испанец Карлос Алькарас, которому придётся защищать прошлогодний титул. На четвёртую строчку после победы на «Мастерсе» в Риме (Италия) переместился немецкий теннисист Александр Зверев.

Отметим, что Уимблдон был перенесён на начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).

В прошлом году в финале турнира Алькарас обыграл Новака Джоковича со счётом 3:2 по сетам.

С полным списком игроков, заявившихся на Уимблдон — 2024, можно ознакомиться здесь.

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