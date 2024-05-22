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Александрова — Линетт: текстовая трансляция второго круга турнира WTA-500 в Страсбурге

Александрова — Линетт: текстовая трансляция второго круга турнира WTA-500 в Страсбурге
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Сегодня, 22 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) состоится матч второго круга, в котором за победу поборется 18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова. Её соперницей станет польская спортсменка Магда Линетт, которая занимает 50-е место в рейтинге WTA. Встреча спортсменок начнётся не ранее 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Екатерины Александровой и Магды Линетт за выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).

Страсбург. 2-й круг
22 мая 2024, среда. 13:30 МСК
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Магда Линетт
50
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Соперницы встречались на корте четыре раза. Счёт личных встреч — 2:2. Отметим, что единственный матч на грунте выиграла россиянка. Он состоялся в 2022 году в стадии 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) — 6:0, 6:2.

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