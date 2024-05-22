Александрова — Линетт: текстовая трансляция второго круга турнира WTA-500 в Страсбурге

Сегодня, 22 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) состоится матч второго круга, в котором за победу поборется 18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова. Её соперницей станет польская спортсменка Магда Линетт, которая занимает 50-е место в рейтинге WTA. Встреча спортсменок начнётся не ранее 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Екатерины Александровой и Магды Линетт за выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).
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Соперницы встречались на корте четыре раза. Счёт личных встреч — 2:2. Отметим, что единственный матч на грунте выиграла россиянка. Он состоялся в 2022 году в стадии 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) — 6:0, 6:2.
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