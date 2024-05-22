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Анастасия Тихонова уступила во втором квалификационном круге «Ролан Гаррос»

Анастасия Тихонова уступила во втором квалификационном круге «Ролан Гаррос»
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176-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Тихонова проиграл во втором круге квалификации на «Ролан Гаррос». Сегодня, 22 мая, она в двух сетах уступила Далме Галфи, занимающей 147-е место в рейтинге WTA, со счётом 3:6, 1:6.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 2-й круг
22 мая 2024, среда. 11:05 МСК
Анастасия Тихонова
176
Россия
Анастасия Тихонова
А. Тихонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Далма Галфи
147
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи

Отметим, что девушки провели на корте 1 час 13 минут. Российская теннисистка реализовала два брейк-пойнта из двух (100%), допустила четыре двойные ошибки и не выполнила ни одного эйса. Венгерская спортсменка не сделала двойных ошибок, выполнила пять подач навылет и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных (35%).

Соревнования в основной сетке «Ролан Гаррос» начнутся 26 мая. Турнир завершится 9 июня.

Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек.

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