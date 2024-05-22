Анастасия Тихонова уступила во втором квалификационном круге «Ролан Гаррос»

176-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Тихонова проиграл во втором круге квалификации на «Ролан Гаррос». Сегодня, 22 мая, она в двух сетах уступила Далме Галфи, занимающей 147-е место в рейтинге WTA, со счётом 3:6, 1:6.

Отметим, что девушки провели на корте 1 час 13 минут. Российская теннисистка реализовала два брейк-пойнта из двух (100%), допустила четыре двойные ошибки и не выполнила ни одного эйса. Венгерская спортсменка не сделала двойных ошибок, выполнила пять подач навылет и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных (35%).

Соревнования в основной сетке «Ролан Гаррос» начнутся 26 мая. Турнир завершится 9 июня.

Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек.