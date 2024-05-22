Анастасия Тихонова уступила во втором квалификационном круге «Ролан Гаррос»
Поделиться
176-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Тихонова проиграл во втором круге квалификации на «Ролан Гаррос». Сегодня, 22 мая, она в двух сетах уступила Далме Галфи, занимающей 147-е место в рейтинге WTA, со счётом 3:6, 1:6.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). 2-й круг
22 мая 2024, среда. 11:05 МСК
176
Анастасия Тихонова
А. Тихонова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
147
Далма Галфи
Д. Галфи
Отметим, что девушки провели на корте 1 час 13 минут. Российская теннисистка реализовала два брейк-пойнта из двух (100%), допустила четыре двойные ошибки и не выполнила ни одного эйса. Венгерская спортсменка не сделала двойных ошибок, выполнила пять подач навылет и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных (35%).
Соревнования в основной сетке «Ролан Гаррос» начнутся 26 мая. Турнир завершится 9 июня.
Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек.
Комментарии
- 22 мая 2024
-
12:36
-
12:15
-
10:51
-
10:21
-
09:55
-
04:23
-
00:58
-
00:49
-
00:29
-
00:20
-
00:13
-
00:02
- 21 мая 2024
-
23:56
-
23:48
-
23:28
-
23:19
-
22:59
-
22:54
-
22:52
-
22:49
-
22:37
-
22:19
-
21:53
-
21:36
-
21:35
-
21:00
-
20:52
-
20:34
-
20:22
-
20:09
-
19:48
-
19:43
-
19:33
-
19:24
-
19:22