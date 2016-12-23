Федерер: не обещаю, что выиграю ТБШ, но могу сделать это

17-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарецво время трансляции в сети Periscope признался, что пока не знает, сыграет ли на грунтовых турнирах 2017 года, а также оценил свои шансы на участие в Олимпиаде-2020 и на победу в турнире «Большого шлема».«Пока я не знаю. Нужно посмотреть, как мой организм отреагирует на первые три месяца турниров. Я сыграю в Кубке Хопмана, на Australian Open, в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами. Затем приму решение.Олимпиада в Токио? Она ещё нескоро, но кто знает? Я пока не думал об этом. Я бы хотел выиграть 18-й турнир „Большого шлема“. Я не обещаю, но могу сделать это. Сейчас в туре много сильных соперников, много молодых игроков, но я постараюсь», — сказал Федерер.