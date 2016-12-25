Винчи: настроена позитивно, несмотря на проблемы с сухожилием

18-я ракетка мира итальянка Роберта Винчи рассказала, что проблема с сухожилием осложняет подготовку к сезону.
«Сухожилие до сих пор доставляет мне проблемы. Я стараюсь держать всё под контролем и надеюсь, что смогу избежать проблем в Австралии. Я провела межсезонье так же, как и последние годы, потому что неправильно менять победную комбинацию. Были определённые трудности, но мы с ними справились.
Перед новым сезоном всегда чувствуешь напряжение, потому что не знаешь, чего ожидать. Но я настроена позитивно и хочу хорошо провести 2017 год», — приводит слова Винчи Supertennis.