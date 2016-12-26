Иванович анонсировала объявление для фанатов вечером 28 декабря

Сербка, летом этого года вышедшая замуж за немецкого футболиста, объявила, что в среду, 28 декабря, в 21:00 по московскому времени сделает объявление на своей странице в «Фэйсбук». Тема грядущего заявления не уточняется.Напомним, в данный момент выступление сербки на Australian Open находится под вопросом. Если экс-первая ракетка мира, финалистка австралийского чемпионата 2008 года пропустит турнир, это будет первый её отказ от выступления на одном из «Больших шлемов».