36% читателей считают, что дебютный титул на ТБШ раньше других выиграет Раонич

«Чемпионат» подводит итоги опроса, в котором интересовался мнением читателей о том, кто из теннисистов, ранее не побеждавших на турнирах «Большого шлема», выиграет его раньше других. 36% пользователей проголосовали за канадца Милоша Раонича.
Кто из теннисистов, ранее не побеждавших на турнирах «Большого шлема», выиграет его раньше других?
— Милош Раонич — 367 (36%).
— Кей Нисикори — 230 (23%).
— Доминик Тим — 120 (12%).
— Томаш Бердых — 49 (5%).
— Ник Кирьос — 43 (4%).
— Люка Пуи — 33 (3%).
— Жо-Вильфрид Цонга — 31 (3%).
— Гаэль Монфис — 31 (3%).
— Давид Гоффен — 11 (1%).
— Другой теннисист — 105 (10%).
Всего участие в голосовании приняли 1020 человек.