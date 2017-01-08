Кузнецова отдала Бегу пять геймов на старте турнира в Сиднее

Российская теннисисткав матче 1/16 финала турнира в австралийском городе Сиднее нанесла поражение румынкесо счётом 6:1, 6:4.Уроженка Санкт-Петербурга реализовала 5 из 7 своих брейк-пойнтов и проиграла 2 гейма на собственной подаче. На её счету 2 эйса и 1 ошибка на подаче. Бегу подала навылет 1 раз и допустила столько же двойных ошибок.Во втором круге соревнований Кузнецова сразится либо со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой, либо с хозяйкой турнира Самантой Стосур.