Коккинакис: я много пропустил из-за травм, так что пытаюсь быть осторожнее

Австралиецрассказал об обстоятельствах своего отказа от выступления в Сиднее, где он должен был сыграть против соотечественника, в паре с которым на прошлой неделе завоевал титул в Брисбене.«Честно говоря, я заранее знал, что это может случиться. Моё тело не смогло до конца восстановиться после парных матчей в Брисбене. Там меня постоянно беспокоили небольшие повреждения.Не думаю, что у меня что-то серьёзное, и это хорошо. Но я уже много пропустил из-за травм, так что теперь пытаюсь быть осторожнее. Я не хочу играть через боль, когда это может усугубить мою травму», — приводит слова Коккинакиса официальный сайт турнира в Сиднее.В прошлом году Танаси провёл всего один официальный матч — на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где проиграл Гастау Элиашу на двух тай-брейках. Остальную часть сезона он пропустил из-за травм плеча и паха.