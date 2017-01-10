Хаас проиграл Яновичу на выставочном турнире в Куйонге, Карлович одолел Симона

В Куйонге стартовал выставочный турнир. Хорват Борна Чорич в первом матче «зелёной группы» уверенно обыграл австралийца Эндрю Уиттингтона со счётом 6:3, 6:4. В среду, 11 января, Эндрю сыграет с россиянином Михаилом Южным. В «синей группе» поляк Ежи Янович победил немца Томми Хааса — 5:7, 6:4, [10:4].
Ещё один представитель Хорватии Иво Карлович на решающем тай-брейке полуфинального матча чемпионата Куйонга оказался сильнее француза Жиля Симона — 6:4, 6:7, [10:7]. За титул Иво поспорит с победителем встречи Бернард Томич (Австралия) — Давид Гоффен (Бельгия).