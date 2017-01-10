Хаас планирует сыграть на всех домашних турнирах в этом сезоне

38-летний немец, возвращающийся в тур на Australian Open после полного пропуска сезона-2016, планирует сыграть на всех немецких соревнованиях, которые состоятся в этом году, сообщает Tennis World USA. Это Мюнхен, Штутгарт, Галле и Гамбург. Первый и последний турниры в этом списке играются на грунте, а Штутгарт и Галле входят в травяной сезон.Хаасу придётся совмещать выступления в туре с должностью турнирного директора первого «Мастерс 1000» и Premier Mandatory в сезоне — Индиан-Уэллса. Пока не известно, на каких ещё соревнованиях сыграет Томми, который может попадать в основную сетку не только с помощью «уайлд кард», но и по защищённому рейтингу — именно благодаря последнему он сыграет в Мельбурне.