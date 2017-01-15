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Чакветадзе: для меня Джокович остаётся фаворитом Australian Open

15 января 2017, воскресенье. 22:26. Теннис
Накануне старта первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open известная в недавнем прошлом российская теннисистка Анна Чакветадзе прокомментировала шансы на победу фаворитов мужских соревнований.

«Что касается Джоковича, то для меня он остаётся фаворитом Australian Open. Я сделала такой вывод после того, как посмотрела финал Энди МаррейНовак Джокович в Дохе. Я думаю, что Новак был уязвлён тем, что по итогам прошлого сезона уступил первую строчку мирового рейтинга Маррею. Хотя, с другой стороны, он сам потерял мотивацию. У него были неприятности, в том числе и в личной жизни. И всё это сказалось на результате. Однако сейчас он понял, как надо ценить первую строчку в рейтинге. Ведь рано или поздно её может занять кто-то другой. Осознание этого подстегнёт Джоковича в этом сезоне, и он будет биться из последних сил.

Роджер Федерер стал гораздо старше. Возраст не даёт ему подготовиться на том же уровне, что, допустим, четыре года назад. Но он и так в своём роде уникальный теннисист. Он свободно и раскрепощённо играет. У него было мало травм, что дало ему возможность выиграть столько «Больших шлемов». Рафаэль Надаль много работает, но пока не справляется с ситуацией. Боюсь, что нужно перевернуть страницу. Мы прекрасно помним противостояние Федерера и Надаля на протяжении многих лет. Сейчас первенствуют Джокович и Маррей. Время идёт, появляются новые лидеры. Более молодые игроки приходят на смену звёздам прошлого», — приводит слова Чакветадзе «Российская газета».
Источник: Российская газета Сообщить об ошибке
Теги
Анна Чакветадзе Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Энди Маррей
Новости. Теннис
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