С. Уильямс разгромила Гиббз и вышла в 1/8 финала Australian Open

Американка Серена Уильямс (2) стала очередной участницей четвёртого круга Australian Open. На стадии третьего раунда она отдала всего 4 гейма своей соотечественнице Николь Гиббз — 6:1, 6:3.
Поединок длился 63 минуты. На счету Уильямс 4 эйса, 17 виннеров, 4 двойные и 26 невынужденных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Гиббз подала навылет 2 раза, заработала 9 виннеров, совершила 5 двойных и 21 невынужденную ошибку и использовала 1 брейковый шанс из 2.
За выход в четвертьфинал турнира Уильямс сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой (16).