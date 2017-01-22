Цонга одолел Эванса и сыграет с Вавринкой в 1/4 финала Australian Open

Француз Жо-Вильфрид Цонга (12) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии переиграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 53 минуты. 31-летний уроженец Ле-Мана, занимающий 12-е место в рейтинге АТР, сделал 17 эйсов, две двойные и 29 невынужденных ошибок, активно выиграл 59 розыгрышей и реализовал чтырее брейк-пойнта из 14. Даниэль исполнил восемь подач навылет при 11 двойных, записал в свой актив 43 «виннерса» по 42 двойных и не сделал ни одного брейка.
В четвертьфинале Цонга сыграет со швейцарцем Станисласом Вавринкой (4).