Вавринка: рад, что Федерер вернулся на такой уровень

Швейцарец Станислас Вавринка прокомментировал свою победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии над французом Жо-Вильфридом Цонгой со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:3 и поделился ожиданиями от встречи со своим соотечественником Роджером Федерером.
«Это был очень хороший матч. Я рад, что прошёл дальше, победив в трёх сетах. Думаю, в начале мы оба ощущали напряжение. Может, мы оба слишком много внимания уделяли действиям соперника, а не своим, и ждали, когда оппонент сделает что-то. Но и условия были непростыми. На корте было ветрено, так что полёт мяча получался сильным. Было важно хорошо подавать. В целом я доволен своей игрой.
Думаю, сегодня я провёл свой лучший матч на турнире. На протяжении всей встречи я был сосредоточен и находил способы сделать брейк. Я очень рад ещё одному выходу в полуфинал. Это прекрасный результат.
Матч с Роджером будет прекрасным. В прошлый раз он убил меня на US Open. Он играл лучше, двигался увереннее и был агрессивнее на корте. Роджер с начала турнира играет отлично. В первых раундах была какая-то нерешительность, но после этого он просто летал на корте. Рад, что он вернулся на такой уровень. Надеюсь, я смогу провести отличный матч», — цитирует Вавринку официальный сайт турнира.