Остапенко: настраивалась играть с другой теннисисткой в Санкт-Петербурге

Латвийка Елена Остапенко после поражения от хорватки Донны Векич со счётом 0:6, 4:6 в первом круге турнира в Санкт-Петербурге призналась, что была не готова к смене соперницы, которая произошла после отказа от участия швейцарки Стефани Фёгель.
«Была странная ситуация. Я готовилась играть против одной теннисистки, и тут где-то за час или даже меньше до начала я узнала, что буду играть с другим игроком. Не знаю, как бы всё сложилось, если бы не было этой замены. Я просто настраивалась играть против другого игрока. В принципе, я даже не успела подготовиться. Такое со мной случилось в первый раз.
Да, сегодня был не лучший мой матч. Тяжело играть, потому что корты очень-очень медленные. Для меня это большой минус, так как я агрессивный игрок. До этого я на этом корте не тренировалась, но я считаю, что он даже медленнее, чем тренировочный корт тут, на «Сибур-Арене». А соперница моя, конечно, была в лучшей ситуации, потому что она на этом корте уже провела три матча. Раньше я с ней уже играла, но на более быстром корте, и выиграла 6:3, 6:1. А тут корт был очень медленный. Ты бьёшь, бьёшь, бьёшь, а она те мячи, которые в принципе не должна отбивать уже, которые навылет летят, каким-то образом отбивала, и розыгрыш продолжался. Я никак не могла к этому привыкнуть», — передаёт слова Остапенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.