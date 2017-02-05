А. Медведев, Хингис и Векич победили в турнире «Формула Теннис-Хоккей»

В воскресенье, 5 февраля, на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге состоялся финал выставочного турнира «Формула Теннис-Хоккей». В матче приняли участие швейцарка Мартина Хингис, хорваты Донна Векич и Горан Иванишевич, а также хоккеисты Сергей Гусев, Андрей Малков и директор турнира St. Petersburg LadiesTrophy Александр Медведев.
Встреча завершилась победой на тай-брейке команды Медведева, Хингис и Векич со счётом 9:8 (7:3), передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Турнир «Формула Теннис-Хоккей» проходит в четвёртый раз: первый состоялся два года назад на «Адлер-Арене» в Сочи, второй – на кортах московского теннисного центра «Мультиспорт», а затем эстафету принял Санкт-Петербург.