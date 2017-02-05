Путинцева: на матчболах забывала об усталости и выезжала на кураже

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала поражение
от француженки Кристины Младенович в финале St. Petersburg Ladies Trophy.
«Немного перенервничала перед финалом, накрутила себя. Начало провалила, потом начала выкарабкиваться, но Кристина сегодня играла невероятно. Не всё в финале зависело от меня. Я была очень уставшей после тяжёлых матчей, не могла двигаться на 100%. На матчболах забывала об этом и выезжала на кураже.
Сегодня вылетаю в Москву, оттуда в Астану на Кубок Федерации, затем Доха и Дубай, а потом турниры в Америке.
Живу я в Москве, тренируюсь в основном в Майами. Федерация Казахстана меня очень поддерживает. Иногда тренируюсь в новом центре в Астане», — передаёт слова Путинцевой корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.