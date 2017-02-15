Дэвис победила Винчи, Чжан Шуай — Бабош в первом круге турнира в Дохе

Американка Лорен Дэвис (Q) вышла во второй круг турнира в Дохе, обыграв итальянку Роберту Винчи со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 26 минут. Лорен 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету Роберты 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Дэвис поспорит с победительницей матча Кристина Макхэйл (США, Q) — Елена Веснина (Россия, 6).
В ещё одном матче первого круга китаянка Чжан Шуай победила венгерку Тимю Бабош со счётом 7:6 (7:3), 6:3 и встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (5).