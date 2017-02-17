Касаткина в трёх сетах уступила Пуиг в четвертьфинале турнира в Дохе

Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Дохе, проиграв пуэрториканке Монике Пуиг со счётом 6:4, 5:7, 4:6. 19-летняя уроженка Тольятти трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Моники 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 брейков.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Пуиг в Дохе.
За выход в финал Пуиг поспорит с победительницей матча Каролина Возняцки (Дания) — Лорен Дэвис (США, Q).