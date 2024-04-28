«Будет непросто». Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча с Ян-Леннардом Штруффом

Испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, высказался о выходе в 1/4 финала грунтового турнира «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором он сыграет с Ян-Леннардом Штруффом из Германии.

«Надеюсь, результат будет таким же, как в финале прошлого года. Я знаю его уровень. Я немного знаю о его игре. Я знаю, что должен показать себя как можно лучше, если хочу победить его. Больше бить и лучше подавать. Я должен сосредоточиться на ответных ударах, забить как можно больше мячей. Это будет непросто», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, теннисисты встречались в финале турнира в Мадриде в прошлом году. Победу в том матче одержал Алькарас. Испанец обыграл Штруффа со счётом 6:4, 3:6, 6:3.