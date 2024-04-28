Хуберт Хуркач вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
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Девятая ракетка мира Хуберт Хуркач из Польши вышел в 1/8 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Сегодня, 28 апреля, он в двух сетах обыграл немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера (61-й в рейтинге ATP) со счётом 6:4, 7:6 (7:2).
Мадрид (м). 3-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 15:35 МСК
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
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Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 44 минуты. Хуркач реализовал четыре брейк-поинта из пяти, а Альтмайер — три из пяти. Также теннисист из Польши не допустил двойных ошибок и выполнил семь эйсов. Немец сделал одну двойную ошибку и один эйс.
Напомним, в матче 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Хуберт Хуркач сыграет с победителем матча между аргентинским теннисистом Себастьяном Баэсом и американцем Тейлором Фритцем.
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