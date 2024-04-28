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Павлюченкова и Потапова вышли в 1/4 финала турнира в Мадриде, обыграв пару Като/Киченок

Павлюченкова и Потапова вышли в 1/4 финала турнира в Мадриде, обыграв пару Като/Киченок
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Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова вышли в третий круг парного разряда грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 28 апреля, они играли против японки Мию Като и украинки Надежды Киченок. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянок.

Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Мию Като
Япония
Мию Като
Надежда Киченок
Украина
Надежда Киченок
М. Като Н. Киченок
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Павлюченкова А. Потапова

Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут. За это время Павлюченкова и Потапова реализовали 4 брейк-пойнта из 10, выполнили одну подачу навылет и допустили две двойные ошибки. На счету Като и Киченок один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных, два эйса и одна двойная ошибка.

В следующем раунде Павлюченкова и Потапова сыграют с американками Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик, которые ранее обыграли российскую теннисистку Людмилу Самсонову и итальянку Лючию Бронцетти.

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